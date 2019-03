View this post on Instagram

Sono stati 5 anni intensi, senza fermarsi mai: 3 dischi, 3 tour, 2 The Voice Messico, 1 The Voice Spagna, 2 La Banda Usa, 1 XFactor Spagna, Laura e Paola Italian Tv Show, e le partecipazioni a 1 Grammy Award, 2 Premio Lo Nuestro Award, 1 Premio Juventud, 1 Billboard Award, 3 Latin Grammy Award, 1 Emmy Award… 5 anni belli tosti ma straordinari,che finalmente ho deciso di festeggiare così. Chi mi conosce sa che non amo fare vacanze, ma stavolta ho ceduto. E mi sembra di stare in paradiso! Han sido 5 años intensos, sin parar: 3 discos, 3 giras, 2 The Voice Messico, 1 The Voice Spagna, 2 La Banda Usa, 1 XFactor Spagna, Laura e Paola Italian Tv Show, e le partecipazioni a 1 Grammy Award, 2 Premio Lo Nuestro Award, 1 Premio Juventud, 1 Billboard Award, 3 Latin Grammy Award e 1 Emmy Award… 5 años maravillosos, duros pero fantásticos, que después del Latin Grammy, he decidido celebrar así. Quien me conoce sabe que no me gustan las vacaciones, pero esta vez he cedido. ¡Y parece que esté en el paraíso! It has been 5 very intense years, with no rest: 3 records, 3 tours, 2 The Voice Messico, 1 The Voice Spagna, 2 La Banda Usa, 1 XFactor Spagna, Laura e Paola Italian Tv Show, e le partecipazioni a 1 Grammy Award, 2 Premio Lo Nuestro Award, 1 Premio Juventud, 1 Billboard Award, 3 Latin Grammy Award and 1 Emmy Award… 5 tough but amazing years that after the Latin Grammy I decided to celebrate in this way. Who knows me well knows that I don’t like going on holiday, but this time I needed it. And it‘s just like paradise to me! Ph: @paolocartaofficial #paradiso #holiday #Maldive #DiamondsResorts #DiamondsThudufushi #DiningWithTheStars