Stesso taglio di capelli e stessa manicure, sopracciglia identiche, abiti e accessori indossati subito sold out in rete e persino lentiggini tatuate. Ma eravamo rimasti qui. A un effetto-Meghan Markle sicuramente dilagante – e questo era prevedibile – ma abbastanza contenuto. L’ex attrice e moglie di Harry d’Inghilterra è diventata un’icona, è normale che tante donne si ispirino al suo look. Ma pare che negli Stati Uniti, dove l’effetto Meghan è particolarmente diffuso, c’è chi si è spinto oltre andando persino sotto ai ferri per somigliare il più possibile alla duchessa.

L’ultima news che circola sul web è quella secondo cui Xochytl Greer, una donna di 36 anni che viene dal Texas, avrebbe speso oltre 22mila euro in interventi chirurgici pur di avere un aspetto simile a Meghan Markle. Che in un certo senso ha contribuito alla ‘rinascita’ di questa mamma americana che dopo aver avuto la sua ultima figlia non si sentiva più bene con se stessa. (Continua dopo la foto)









Due anni fa la 36enne ha partorito Isla e da quel momento ha iniziato a sentirsi impacciata, sempre fuori luogo. Sensazioni che provava costantemente, nonostante si truccasse e vestisse in modo impeccabile. Poi ha visto Meghan Markle sui giornali e ha deciso che voleva somigliarle a tutti i costi. Pur di raggiungere il suo obiettivo, Xochytl è finita più volte sotto i ferri arrivando a spendere più di 22mila euro. (Continua dopo la foto)







Nello specifico, come riporta Vanity Fair, questa mamma ‘Meghan addicted’ si è sottoposta a rinoplastica, liposuzione a pancia, fianchi, parte interna ed esterna delle cosce, lifting del lato b, filler sotto gli occhi, alle labbra, al mento e botox. Se dopo tutte queste operazioni somiglia davvero alla duchessa? Beh, insomma… Eppure secondo sua figlia, 2 anni, è così identica alla Markle che quando la vede in tv urla “Mamma!”. (Continua dopo le foto)



Non sarà diventata la sosia di Meghan Markle, ma in compenso oggi ha smesso di sentirsi in continuazione “mai presentabile”: “Quando mi guardo allo specchio sono di nuovo felice. Vedo la versione migliore di me. Avevo grandi problemi di autostima, ora non mi sento obbligata a indossare un bel vestito, sto bene così”, ha spiegato soddisfatta Xochytl. Insomma, la somiglianza con Meghan è oggettivamente appena accennata, ma lei si sente comunque bella e felice.

