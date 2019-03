Ha deciso di essere sincera con tutti i suoi follower e, alla fine, Giulia De Lellis si è mostrata senza filtri su Instagram raccontando di essere affetta da una brutta acne. La confessione della influencer divenuta nota grazie alla partecipazione a Uomini e Donne è nata in seguito ad alcune dichiarazioni social in cui ha raccontato di non essere stata bene durante la Fashion Week milanese.

“Per via di antibiotico e cortisone ho una pelle assurda, ma voi continuate a dirmi che sono fantastica – ha detto la De Lellis in una serie di Instagram stories – Ve l’ho detto tante volte, è merito dei filtri!”. Dopo aver realizzato un semplice tutorial per fare un ELAiner (Giulia non riesce a pronunciare la parola inglese eye), l’influencer ha deciso di realizzare un paio di storie su Instagram senza nessun filtro, per mostrarsi al naturale. (Continua a leggere dopo la foto)









“Come sapete non sono stata bene durante questa Fashion Week e – per via di antibiotico e cortisone – ho una pelle assurda. Voi continuate a dirmi che sono fantastica e che non è vero niente, ma ve l’ho detto tante volte: è merito dei filtri!’’. “Non pensate che io abbia una pelle perfetta”, continua ancora Giulia De Lellis. “Ho avuto una bruttissima acne, la sto curando, sto migliorando, ma adesso vi faccio vedere come sono senza filtri”. (Continua a leggere dopo la foto)







Nelle due stories successive, l’influencer si mostra allora al naturale e indica ai follower le imperfezioni della sua cute. “Non lasciatevi illudere sempre da quello che vedete. Io vivo serena lo stesso perché mi curerò, lo so che ci riuscirò, sarò bravissima”, conclude l’influencer, positiva, col sorriso. Giulia De Lellis è al centro del gossip in questi giorni per la fine della storia con Irama, il cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)

L’influencer è stata legata a lui per qualche mese, dopo la rottura con il tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Pare che la fine della loro storia sia da attribuirsi ai numerosi tradimenti di lui ai danni dell’influencer mora. Non ci sarebbe ancora la conferma della fine della relazione con il cantante Irama, ma già corrono veloci le voci che vorrebbero Giulia De Lellis ancora tra le braccia di Andrea Damante. Staremo a vedere.

