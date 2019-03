Cristiano Ronaldo mostra ai fan la sua nuova auto. Il prezzo? Da capogiro

Cristiano Ronaldo e il suo nuovo gioiellino. Con una foto su Instagram il campione della Juventus ha mostrato il suo ultimo acquisto, ovvero un’auto super. Nello scatto, che Cristiano commenta soltanto “Lavoro terminato”, ecco il calciatore immortalato all’uscita del suo garage, appoggiato a una Rolls Royce Cullinan bianca e fresca di acquisto. Si tratta dell’unico Suv realizzato dalla prestigiosa casa automobilistica i cui interni sono bianconeri. Anche la targa è personalizzata: secondo i beninformati riporterebbe un numero particolare, cioè “007”.

Già nelle scorse settimane, Ronaldo si era spesso presentato al centro sportivo della Continassa per gli allenamenti della Juventus a bordo di una Rolls-Royce Cullinan. L’azienda ha offerto a CR7 la possibilità di provare il suo super Suv, lungo più di 5 metri ed equipaggiato con un motore V12 da 571 CV. Un vero e proprio bolide che, come immaginerete, ha un prezzo da capogiro. (Continua dopo la foto)









La Rolls Royce Cullinan bianca che CR7 mostra orgoglioso davanti al suo garage, unico Suv realizzato dalla prestigiosa azienda automobilistica d’oltremanica costa 400mila euro, con accessori che possono anche superare i 40mila euro. Ma è ovviamente solo l’ultima arrivata nel parco macchine di Ronaldo che vanta una lunga serie di auto di lusso di sua proprietà. D’altra parte lo spazio non gli manca: l’ex giocatore del Real Madrid ha ben 20 box auto nella sua lussuosa residenza torinese. (Continua dopo la foto)







Rolls Royce Cullinan a parte, Cristiano Ronaldo possiede anche una Bugatti Chiron, prodotta solo in 500 esemplari e personalizzata con le iniziali del famoso calciatore, dal valore di circa 3 milioni di euro, oltre a Maserati, Audi, Lamborghini e l’immancabile Ferrari. Insomma, quando deve uscire di casa ha l’imbarazzo della scelta: il fuoriclasse bianconero ne ha davvero per tutti i gusti. (Continua dopo foto e post)



Negli ultimi giorni i tifosi sono stati in apprensione per via di un problema alla caviglia accusato dal campione. Nella giornata di mercoledì, infatti, CR7 non ha lavorato col gruppo a causa di un trauma contusivo alla caviglia sinistra rimediato nell’ultima sfida di campionato giocata dai bianconeri contro il Bologna. I successivi accertamenti medici hanno escluso lesioni e interessamenti dei legamenti, ma la sua presenza al San Paolo contro il Napoli nel match di domenica 3 marzo era in dubbio. La Gazzetta dello Sport rende noto che se Cristiano non dovesse scendere in campo non sarà per il problema alla caviglia: si è allenato regolarmente con la squadra ed è a disposizione.

Cristiano Ronaldo in meno di 15 minuti spende 31 mila euro per due bottiglie di vino che neanche beve