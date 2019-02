Spesso Anna Tatangelo si concede selfie e scatti piccanti che accendono l’euforia dei fan. Questa volta, la cantante ha messo in evidenza le sue cosce sdraiandosi a letto. Indossando un body nero di pizzo, con particolare trasparenza sul seno, Anna ha lasciato intravedere le sue perfette forme ricevendo una marea di like e commenti. Del resto con questo body scollato e trasparente, è impossibile non apprezzare la sua bellezza che la cantante condivide con i suoi follower.

"L'ottima meraviglia! Favolosa!" "Splendida" c'è chi inoltre chi scherza definendola "illegale" o chi preferisce consigliarle di "fare la brava", sono alcuni dei messaggi lasciati a commento dello scatto bollente della cantante di Sora. Tantissimi apprezzamenti e like per Anna Tatangelo, che spesso delizia i suoi fan con foto hot.









Tra i tanti follower che ogni giorno la seguono su Instagram, non sono mancate di certo le polemiche. Qualcuno inoltre, ha visto la Tatangelo troppo magra avvisandola esplicitamente di mangiare un pochino in più: "Ti si vedono le ossa fuori forse sarebbero da coprire!!! E ingrassare!!!!", scrive una follower della moglie di Gigi D'Alessio. "Anna ma stai mangiando?" chiede ancora un altro utente social.









Dopo i mesi di crisi con il compagno Gigi D'Alessio Anna Tatangelo è tornata a sorridere. La scorsa settimana è stata ospite a Verissimo e nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha raccontato quei difficili momenti. "Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino".

Anche se la crisi è rientrata Anna Tatangelo sa bene quali sono i rischi che la coppia deve evitare per non rischiare di perdersi nuovamente: “Gigi è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Adesso sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”. A Silvia Toffanin, che le chiede se Gigi abbia fatto un gesto romantico per festeggiare San Valentino, la cantante risponde: “Sì, mi ha lasciato una rosa rossa sul letto”.

