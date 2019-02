In una recente intervista a Mattino Cinque Angelo Sanzio, ex protagonista del Grande Fratello 2018 e meglio conosciuto come il “Ken umano italiano”, ha detto che per lui la chirurgia estetica è come la sigaretta per un fumatore: “Sa che il fumo gli fa male, ma nonostante questa consapevolezza, fuma lo stesso”. E si è detto anche consapevole che il futuro potrebbe riservargli problemi: “Questo approccio alla medicina estetica mi porterà probabilmente a un punto di non ritorno”.

A alla domanda se dopo tante operazioni ancora si riconosce, il romano 29enne ha risposto sicuro: “Io mi riconosco perché comunque nonostante tutti questi interventi ho lasciato il mio brief naturale, non ho sconvolto tutto”. Ora, come riporta il sito Today, il Ken italiano si è sottoposto a una nuova operazione al viso che ha documentato sul suo profilo Instagram: si è mostrato ai fan col volto fasciato subito dopo l’intervento e raccontato i dettagli della sua ennesima trasformazione. (Continua dopo la foto)









Foto (o meglio, Storie) in cui Angelo sembra irriconoscibile col viso coperto dai cerotti da cui si intravedono i tagli. “Ho fatto una cantopessi (un lifting dell’occhio, ndr) e blefaroplastica superiore e inferiore – ha poi spiegato nel video pubblicato poco dopo essersi sottoposto all’intervento -, ho rimodellato il mento, la mandibola e il sottomento”. Poi ha ringraziato i medici: “Non sento alcun dolore e sono molto contento. La dottoressa è stata di una professionalità pazzesca”. (Continua dopo la foto)









Ma questi sono solo gli ultimi interventi chirurgici a cui si è sottoposto Angelo Sanzio. Come raccontato più volte, la sua trasformazione è cominciata sette anni fa, quando all’età di ventuno anni ha deciso di sottoporsi ad una serie di operazioni per assomigliare a Ken, il fidanzato di Barbie. “Ho fatto danza per molti anni e ho deciso di armonizzare tutto ciò che mi disturbava – ha svelato ospite di Domenica Live -, ma ho sempre mantenuto il mio brief naturale”. (Continua dopo le foto)



Da quel momento in poi sono arrivati un trapianto di capelli a Instanbul, in Turchia, poi le modifiche a labbra, mento, naso e zigomi. “Io lavoro e pago da solo i miei interventi – ha raccontato Angelo sempre a Barbara D’Urso – Adesso mi sento molto più sicuro. Ho dato un valore aggiunto al mio viso. Labbra enormi? Sono bellissime, me le invidia il mondo. Non vado in vacanza, non esco con gli amici o il sabato sera perché lavoro sempre, produco profumi. Ho fatto questi interventi mirati anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo”.

