Dopo le polemiche (infinite) per le foto e i video con protagonisti i figli, Sonia Bruganelli torna nel mirino degli hater per la sua “idea di relax”. Non c’entrano Davide (per cui era stata accusata di essere una cattiva madre solo perché i follower si erano convinti che il ragazzino stesse bevendo un super alcolico), Silvia o Adele (le femminucce di casa Bonolis per cui invece ultimamente era stata attaccata per i troppi vizi e lussi alla loro età): questa volta la moglie di Paolo Bonolis, che nonostante le critiche continua a condividere coi follower la sua vita privata, si è concessa una vacanza per festeggiare il suo compleanno e prima ancora di arrivare a destinazione è stata sommersa da commenti al vetriolo.

Destinazione extra lusso, of course. È volata alle Maldive con un Boing 777 che ha fatto scalo a Dubai e, neanche a dirlo, ha viaggiato in prima classe. Cosa ha fatto ‘scattare’ gli hater? Lo scatto, come anticipavamo, che lei commenta con questa didascalia: “Questa è la mia idea di relax”. (Continua dopo la foto)









Dall’aereo che la sta catapultando verso il paradiso delle Maldive, Sonia Bruganelli ha postato sul suo profilo Instagram la fotografia della cena di lusso consumata a bordo. Ecco. Alla vista di quel piatto in cui si intravede il caviale, i ‘fan’ di Lady Bonolis non ci hanno visto più. Ed è ricominciata la solita tiritera dell’ostentazione della ricchezza che ormai va avanti da anni e che, a memoria, era partita proprio dal jet privato con cui la famiglia abitualmente si sposta in vacanza. (Continua dopo la foto)









I commenti degli hater sono arrivati ‘a bomba’ sotto al post della cena consumata in volo. “Sei una poveraccia. Signore si nasce”, “Peccato che l’eleganza, la classe e la raffinatezza non si possano comprare”, “E noi che aspettiamo il reddito di cittadinanza…”. E ancora, si legge sempre sotto al post che ha macinato centinaia di messaggi, anche se non tutti così inviperiti chiaramente: “Fai di tutto per non farti volere bene”, “Lo fa per provocazione o per pura superficiale ostentazione?”. (Continua dopo foto e post)

https://www.instagram.com/p/BuD09TIAglC/



A molti non sfugge nulla, come ad esempio che un biglietto Emirates andata e ritorno in first class per le Maldive costa 6515 euro a testa. Ma c’è anche chi la difende, sia chiaro. Come Carolyn Smith, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle che ha invitato tutti a vivere e lasciar vivere. La reazione della diretta interessata? Nessuna, come spesso accade. Mentre i follower si scatenano e la polemica divampa, lei si gode i festeggiamenti dei suoi 45 anni nell’atollo di Alif Alif, in uno splendido resort, insieme ai figli e alcuni amici, come si capisce dalle Storie di Instagram.

