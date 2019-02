Venerdì 15 febbraio è partito dal Pala Florio di Bari l'”Essere qui tour” di Emma Marrone. Una nuova tournée che vedrà la cantante salentina impegnata fino al primo marzo, quando è in programma il suo concerto al Palazzo dello sport di Roma. Il concerto che si è tenuto a Bari è stato un successone. I biglietti sono andati presto sold out, ma dopo la performance l’artista lanciata da Amici di Maria De Filippi ha fatto preoccupare i suoi fan.

Emma ha infatti pubblicato tra le sue Storie di Instagram una foto in cui si mostrava accasciata sul pavimento del bagno con questa didascalia: "In realtà finisce sempre così, io che mi sento male, adesso lo sapete, io non ho segreti con voi. Grazie a Francesca Savini perché cattura sempre la verità". Lo scatto di lei seduta in terra e quelle parole hanno subito colpito il suo esercito di sostenitori che, allarmati, hanno cominciato a bombardarla di domande per sapere cosa fosse successo.









Visto il clamore suscitato da quel post, Emma è intervenuta subito sui social con un'altra Storia per bloccare qualsiasi possibilità di fraintendimento. In realtà, come accaduto altre volte, è successo che terminato il concerto, alla fine del quale ha ringraziato Bari per averle regalato "una carica pazzesca", la cantante è crollata, ma sta bene. Crollata nel senso che ha scaricato tutta la tensione accumulata durante il primo live del suo nuovo tour.









"Ragazzi, la mia ultima storia avrebbe dovuto solo farvi ridere – ha fatto sapere la Marrone dopo aver ricevuto un'infinità di messaggi da parte di fan preoccupati per la sua salute – Era per farvi capire che sul palco faccio la figa, poi mi crollano tutte le ansie, le tensioni e vado in bagno e piango. Mi sento male, mi viene da vomitare. Tutte queste cose da vecchia!".



Insomma, niente di grave, nulla di cui preoccuparsi. Solo ansia post concerto. La cantante ha semplicemente sfogato tutta la tensione accumulata prima e durante il debutto del suo nuovo tour e sta bene. E sicuramente non immaginava di essere fraintesa con quella foto dal bagno che invece ha generato allarme tra i suoi tanti, tantissimi fan. Tutto a posto dunque. E via alla seconda data, in programma al Palacalafiore di Reggio Calabria.

