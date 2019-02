A quasi 22 anni dalla sua scomparsa, il principe William ha deciso di omaggiare la madre Lady Diana con uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Kensington Palace, account di William e Kate Middleton (duchi Cambridge) e Harry e la moglie Meghan Markel, i duchi di Sussex. Il primogenito dei Diana Spencer e del principe Carlo d’Inghilterra ha sofferto tantissimo per la scomparsa di Lady D, ma proprio per questo ha cercato per tutta la vita di tener vivo il ricordo della madre tramite oggetti, simboli e impegni, ricordando anche la grande dedizione di Diana per il bene dei meno fortunati.

È proprio in questo senso che il marito di Kate Middleton ha voluto in qualche modo rendere continuità all'opera della madre. William ha quindi deciso di omaggiare ancora la generosità della Principessa, che era patrona reale della charity The Passage, che si occupa dei senzatetto e delle persone in difficoltà.









La commovente foto risale al 1993 e ritrae William in compagnia della madre e di suo fratello Harry all'interno della struttura d'accoglienza per senzatetto Passage Charity, di cui Diana era madrina.La didascalia della foto recita: "Il Duca di Cambridge è diventato oggi padrino dell'associazione di beneficenza The Passage. In questa foto Sua Altezza Reale è ritratto insieme al Duca di Sussex e a loro madre Diana, Principessa del Galles, in una prima visita al Passage Charity".









La fotografia è stata seguita da un video girato negli scorsi giorni, in cui il principe William serve alla mensa del Passage Charity. Non è la prima volta che il Duca di Cambridge presta assistenza ai meno fortunati, dimostrando di avere ereditato dalla madre Diana una grandissima sensibilità. E proprio per sensibilizzare gli inglesi e il mondo rispetto alle difficoltà dei senzatetto, tempo fa il principe William era arrivato perfino a dormire in strada accanto agli homeless londinesi.



Si tratta di un luogo al quale William è particolarmente legato. Durante una visita del 2016 al rifugio, lui stesso dichiarò che: “Le visite che ho fatto in questo luogo durante la mia infanzia hanno lasciato un segno profondo e duraturo su di me, ed è importante che tutti i membri della nostra società, specialmente i più poveri, siano trattati con rispetto, dignità e gentilezza. e dare a tutti l’opportunità di realizzare il nostro”.

