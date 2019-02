Anche i vip hanno festeggiato San Valentino. Ognuno a modo suo. Per esempio il compagno di Federica Panicucci, Marco Bacini, ha fatto recapitare alla conduttrice un mazzo di rose rosse in diretta, a Mattino Cinque. C’era anche un bigliettino tra i fiori, ma il contenuto resta top secret. È stata davvero una bella sorpresa per la Panicucci: “Ho letto il messaggio, magari mi stai guardando, che bel San Valentino, grazie”, ha detto visibilmente emozionata alla telecamera.

Anche Michelle Hunziker non ha mancato di celebrare la festa degli innamorati e ha condiviso sul suo profilo Instagram una tenera foto che la vede ritratta insieme al marito e padre delle sue due figlie più piccole, Tomaso Trussardi, accompagnata da una dedica ultra romantica. Un post che è un vero e proprio inno all’amore che in poche ore ha raggiunto una marea di cuoricini e di commenti estasiati. Più di 137mila i like lasciati dai fan sotto allo scatto di San Valentino. (Continua dopo la foto)









“Non è vero che possiamo tranquillamente fare a meno dell’Amore – ha scritto la Hunziker nel lungo post – Esiste il periodo in cui si pedala in solitudine per vari motivi, ma esiste anche il momento della condivisione e dell’investimento a lungo termine… il più importante… quello che farà sì che un giorno le persone ti possano guardare con ammirazione e chiederti: 50 anni di matrimonio??? Ma come avete fatto….Resistenza, Resilienza e tanto tanto Amore! Buon San Valentino vi amoooooooooooooo!”. (Continua dopo la foto)









Anche Francesco Totti non è stato da meno e sempre su Instagram ha fatto sapere ai suoi numerosi follower come ha trascorso la giornata del 14 febbraio. Anche lui, come Michelle, ha pubblicato una foto e una dedica piena d’amore, ma rivolta a tutti i membri della sua famiglia non solo alla moglie, Ilary Blasi. Per il Capitano la famiglia è stata sempre al primo posto e ha deciso di festeggiare San Valentino anche con gli adorati figli. (Continua dopo foto e post)



“Con voi è sempre San Valentino”, ha scritto l’ex numero 10 della Roma nella didascalia dello scatto realizzato al ristorante in compagnia della famiglia al gran completo. Una foto bellissima quella di Francesco Totti con Ilary, Cristian, Chanel e la piccola Isabel che è piaciuta da impazzire anche ai fan. Neanche a dirlo, infatti, in poche ore lo scatto dei Totti ha totalizzato più di 285mila ‘mi piace’ e commenti infiniti.

