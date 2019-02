Festa grande in casa Brignano: Martina, la figlia di Enrico Brignano e Flora Canto, ha compiuto 2 anni e per l’occasione i genitori le hanno organizzato un party ‘total pink’. E quanto è cresciuta la bambina dell’attore e dell’ex volto di Uomini e Donne! Dalle foto della festa che Flora ha pubblicato sul suo profilo Instagram i fan hanno subito notato la somiglianza mamma-figlia, oltre a complimentarsi per la bellezza di entrambe: “Identiche”, si legge in più commenti. Ma qualcuno fa anche notare che “il sorriso è tutto del papà”.

Già, il papà che, altra impressione condivisa da molti follower, è proprio innamorato perso della sua piccola principessa. Si vede dallo sguardo, ha scritto più di qualcuno. Un compleanno, quello della piccola Martina, che è solo il preludio di grandi festeggiamenti. La bimba è infatti nata a pochi giorni di distanza dalla sua mamma: lei il 10 febbraio e la bella Flora, che ha spento 36 candeline, il 12.









Il comico e attore romano è diventato papà a 50 anni e la sua nuova vita gli piace, come ha raccontato in una recente intervista sul suo nuovo spettacolo, 'Innamorato perso', rilasciata recentemente al Corriere della Sera. "Il titolo fa riferimento alla volontà di perdersi nell'amore e non d'impazzire a causa sua – ha spiegato Brignano – È bello perdersi nei sentimenti. Sono diventato padre a cinquant'anni e sicuramente ci si perde nella contemplazione di una cosa così bella".









"La fatica è doppia rispetto a quando di anni ne hai magari venti ma c'è più consapevolezza – ha continuato – Vedi tutto con occhi diversi: una sua espressione, i dentini, lei che impara a pronunciare il suo nome. C'è il miracolo della vita che si presenta magnifico.Certo, tutto intorno non lascia ben sperare al mettere al mondo dei figli. C'è una crescita zero quasi da Leggi fasciste. È un tema che mi permette di raccontarmi e prendere spunti dal passato. Si contempla il proprio figlio ricordando un proprio genitore che se n'è andato. Anche questo succede".

Brignano è innamorato pazzo di Martina, ma anche di Flora. Lo ha ribadito recentemente nello studio di Domenica In, proprio davanti alla compagna, anche lei ospite di Mara Venier. “Come ci siamo innamorati? Ci siamo incontrati sul palcoscenico, c’era un’intesa immediata. Raramente trovavo feeling con le attrici. Lei aveva questa capacità di capire tutte le mie battute, poi ha i famosi tempi comici. E poi è bona”, ha detto scherzando Brignano.

