È andata in onda martedì 5 febbraio la prima puntata del chiacchieratissimo Festival di Sanremo 2019. La 69esima edizione è condotta ancora una volta da Claudio Baglioni che ha al suo fianco Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Avete visto il Festival? E che ne dite, vi è piaciuto? Tante le aspettative del pubblico che lo scorso anno erano rimasti per tutte le serate della kermesse incollati allo schermo. Ma le cose, per il momento, quest’anno, sembrano “diverse”. In che senso? Nel senso che Claudio Baglioni è apparso “non a proprio agio” al debutto.

Beh, certo, l'emozione avrà influito di sicuro. Ma secondo gli esperti ci sarebbero anche altre ragioni. A pesare sulla tensione del direttore artistico, al secondo anno all'Ariston, saranno per caso le polemiche politiche con Matteo Salvini e i migranti? No. Allora forse saranno le pressioni dovute a quanto dice Striscia la Notizia sul suo contratto e sul "conflitto d'interessi"? Neanche.









Il suo problema sarebbe la compagnia sul palco. In particolare la ragione del disagio di Claudio Baglioni sarebbe avere a fianco Bisio e la Raffaele. Ma come? Secondo Monica Leofreddi, volto storico della Rai, la "colpa" è di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. "Sembra molto meno divertito e spontaneo – ha fatto sapere sui social la conduttrice – Con Favino e Hunziker c'era un altro feeling". Anche a voi Claudio Baglioni ha dato la stessa impressione?









Pensandoci bene, ci può stare. Mentre Claudio Baglioni è già abituato al palco dell'Ariston, non si può dire lo stesso di Claudio Bisio e Virginia Raffaele che ci hanno messo un po' per carburare su quel palco che mette senza dubbio in soggezione. Però anche lo scorso anno, al debutto, Baglioni non aveva fatto fuochi d'artificio. Ricordate il suo monologo-fiume di presentazione? E allora ricorderete pure che fu un mezzo disastro… Però poi il Festival fu un successo.





#baglioni non è a proprio agio con #Bisio e con la #Raffaele #festivaldisanremo2019 ! Sembra molto meno divertito e spontaneo. Con Favino e Hunziker c’era un altro feeling — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) February 5, 2019

E potrebbe darsi che anche quest’anno andrà così. In chiusura, qualche numero su Sanremo 2019. 17 milioni: a tanto ammontano i costi della manifestazione inclusa la convenzione con il Comune di Sanremo; 28 milioni sono i ricavi dalla raccolta pubblicitaria; 75mila euro gli introiti pubblicitari per il Comune di Sanremo. 585mila euro: il compenso di Claudio Baglioni come conduttore e direttore artistico del Festival. Per Claudio Bisio e Virginia Raffaele i compensi sarebbero invece di circa 400mila e 350mila euro.

