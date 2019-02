Nadia Toffa e i suoi fan ormai sono in filo diretto. La giornalista e conduttrice de Le Iene ha instaurato un legame fortissimo con il suo pubblico da quando condivide sui social la sua quotidianità, rendendolo col tempo sempre più partecipe di tutti gli aspetti della sua vita, anche quelli privati e delicati che riguardano la sua lunga battaglia contro il cancro intrapresa con forza e determinazione poco più di un anno fa.

È su Instagram che Nadia si racconta senza filtri, aggiorna i follower e condivide con loro momenti di gioia – come, tra gli ultimi, quello in cui ha annunciato di aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto e il suo ritorno in trasmissione con i suoi veri capelli e non con una parrucca – e quelli ‘no’. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Nadia è al contrario molto riservata a restia al gossip, eppure qualche tempo fa ha deciso di postare una foto con un misterioso ragazzo di nome Max che ha definito “una delle persona più importanti della sua vita”. (Continua dopo la foto)









Nella didascalia dello scatto, tuttavia, era stata un po’ sibillina: “Vi presento con chi: una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. Lui è Max. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì”, scriveva a corredo dell’immagine che ha subito scatenato i fan (e la cronaca rosa) la Toffa. (Continua dopo la foto)









In questi ultimi giorni, poi, Nadia ha voluto fare un altro regalo all’esercito di follower che la supportano e le danno forza e affetto quotidianamente, sotto a ogni suo post. Questa volta la Iena ha voluto condividere con gli utenti uno scatto di tanti anni fa, che risale al periodo in cui iniziava a muovere i primi passi nel mondo della tv. Un tuffo nel passato, insomma. Nadia ha aperto il cassetto dei ricordi e postato una foto che la ritrae alle prime armi in uno studio televisivo, con i capelli lunghi, lo sguardo timido ed emozionato e il microfono sulla camicetta. (Continua dopo foto e post)







“Spulciando tra le foto ne ho trovata una in cui ero agli inizi del lavoro in tv. La tv si chiama Telesanterno e sta a Bologna, ci lavoravo durante il periodo universitario”. “Non avrei mai creduto di arrivare alle Iene – ha proseguito Nadia – La morale della favola è: ‘credete in voi stessi e fate di tutto per inseguire le vostre passioni!!’ Buona giornata e buon week end #tv #università #nonmollaremai #credereneisogni”. Vecchia foto e messaggio di grande positività: il boom di like e di commenti è arrivato nel giro di pochissimo. Più di 120mila, tra cuoricini e commenti, le interazioni sotto al post.

