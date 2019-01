“Tuo figlio pelato…”. Vergogna contro Elena Santarelli. Cosa è successo

Non c’è pace per Elena Santarelli. Da quando la showgirl, più di un anno fa, ha deciso di raccontare la malattia di suo figlio Giacomo, ha ricevuto numerosi attacchi da parte di vari haters. La decisione della Santarelli di parlare della malattia di suo figlio è nata per varie esigenze, una delle quali è quella di far sentire meno soli i genitori che vivono una situazione simile alla sua e di Bernardo Corradi, suo marito e padre di Giacomo. Oltre ai messaggi di speranza e incoraggiamento, ha ricevuto anche messaggi crudeli.

Qualche tempo fa Elena Santarelli aveva deciso di stare per un po’ lontana dai social. Poi è tornata su Instagram. In uno degli ultimi post ha condiviso una foto della sua secondogenita, Greta. La piccola è davvero deliziosa e la showgirl ha ricevuto numerosi commenti positivi sotto la foto. Ma, tra i cuoricini, è spuntato un commento a dir poco inopportuno: “Ma una foto di tuo figlio mai?”, ha scritto un follower. Continua a leggere dopo la foto











Le persone hanno una curiosità morbosa riguardo i malati e, evidentemente, il follower aveva curiosità di vedere Giacomo. Elena Santarelli che è famosa per non tacere mai di fronte alle provocazioni, ha risposto in questo modo: “Di certo il motivo mi sembra chiaro per cui non pubblichi… L’ho anche spiegato molte volte…”. Ma l’utente è andato oltre e ha ribattuto così, senza veramente un briciolo di logica: “Anche se pelato potrebbe mettere una foto sua”. Continua a leggere dopo la foto









Quel commento ha ovviamente scatenato i fan di Elena Santarelli che si sono scagliati contro l’utente reo di essere stato indelicato e irrispettoso. Quando Elena ha letto quel commento, ha voluto mettere una pietra sopra quella faccenda. Per mettere a tacere quel fan ha scritto così: “Devo conservare tante di quelle energie per me e per le persone che amo che perdere tempo con una così non serve a nulla… Rimane tale e la sua anima si è sporcata…”. Continua a leggere dopo la foto





https://www.instagram.com/p/Bs-tApCAAR-/?utm_source=ig_web_copy_link

Giacomo ha un tumore cerebrale e da mesi si sottopone alle terapie di cura presso il reparto di oncologia dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Elena, però, pur avendo deciso di raccontare che il figlio è malato, ha tenuto più volte a precisare che non vuole parlare di lui come di un malato ma come di un piccolo guerriero. Giacomo infatti è un bimbo come gli altri che, però, è costretto a lottare con coraggio contro la malattia. Lo fa grazie anche all’amore che la sua famiglia gli ha sempre dimostrato.

