La classifica dei paesi dove le donne hanno il seno più grande. Come è messa l’Italia

Da Sophia Loren e Pamela Anderson passando per la ragazzetta della porta accanto. Suscitano invidia nella donne (e siamo seri, sappiamo che è così) e accende il desiderio negli uomini (in buona parte). Parliamo delle maggiorate che da sempre esercitano un fascino particolare. Se siete uomini e siete degli estimatori del seno grande allora continuate a leggere perché stiamo per suggerirvi il posto dove andare in vacanza la prossima estate. Il The Journal of Female Health Sciences ha infatti stilato una classifica dove le donne hanno, in percentuale, il seno più grande. Un paese in particolare sarebbe la “patria delle maggiorate”, occupando ben due posizioni in classifica, la prima e la terza. Si tratta degli Stati Uniti, l’Italia invece…

Come riporta il sito di Radio 105, il nostro paese non sarebbe neppure entrato in classifica, mentre le Filippine sarebbero il fanalino di coda. Lo studio è stato condotto su 400mila donne in 180 paesi, escludendo però le non native. (Continua dopo la foto)











Insomma, al primo posto si sarebbero piazzate le americane caucasiche, al secondo il Canada, al terzo le americane non caucasiche, al quarto l’Irlanda e al quinto la Polonia. Scendendo troviamo, al sesto posto il Regno Unito, al settimo i Paesi Bassi, all’ottavo la Colombia, al nono l’Islanda, al decimo il Venezuela, all’undicesimo la Turchia, al dodicesimo l’Australia, al quattordicesimo la Norvegia e al quindicesimo la Germania. Italia fuori classifica, con buona pace degli amanti delle curvy. Ma perché agli uomini piacciono così tanto le maggiorate? (Continua dopo la foto)









A chiederselo, oltre a molte donne, magari non troppo prosperose, è stato anche il giornale tedesco Bild , che ha tentato di rispondere in modo scientifico. Citando le analisi di due esperti, il ricercatore scientifico Larry Young e lo scrittore Brian R. Alexander, si è arrivati a questa spiegazione: “Gli uomini nel contesto sessuale sono appagati dal seno”. (Continua dopo la foto)







Dopo aver effettuato appositi test all’università di Sheffield e in Texas, è emerso come l’82% delle donne apprezzi massaggi e carezze proprio al decolletè, che aiuterebbero a rilassarsi e soprattutto raggiungere il piacere. Da qui l’impegno maschile a favore della propria partner. Ma è sufficiente tanta dedizione maschile a spiegare l’attrazione verso le maggiorate? In realtà esisterebbero almeno altre due buone ragioni a chiarire il motivo di tanto appeal del seno: la prima ha origini ataviche ed è da ricercarsi nell’ancestrale istinto maschile a trovare una compagna con la quale riprodursi e far proseguire la specie. Infine, esisterebbe altro fattore, anch’esso con radici antiche: la funzione principale del seno è quella di allattare – ricordano Young e Alexander – e nell’uomo l’istinto di sopravvivenza si manifesta, fin dalla nascita, proprio con l’allattamento e la nutrizione. Del resto esiste anche un fondo neurologico a queste teorie, spiegato dai due esperti con il “legame dell’allattamento o il legame tra l’ossitocina e la dopamina, che è l’ormone della felicità”.

