Quando si dice seguire le orme di famiglia. È successo a Cristian, il figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, che a tredici anni già fa sognare i tifosi giallorossi distinguendosi sul rettangolo verde anche per fairplay. Ricordate? In una partita giocata a settembre scorso, con il portiere avversario a terra per un colpo ricevuto, Cristian ha rinunciato al gol fermando l’azione e poi spiegato davanti alle telecamere (tra l’altro in inglese le motivazioni di quella sua scelta.

E poi, ancora, tra i figli d'arte, meritano un cenno anche Daniel Maldini, il figlio più piccolo del mitico Paolo che gioca nelle giovanili del Milan e Niccolò Pirlo, il figlio di Andrea, che un anno fa ha sostenuto il provino con la Juventus e il piccolo Thiago Messi. Il figlio della Pulce ha solo 5 anni ma è pronto a tirare i primi calci nelle giovanili del Barcellona e chissà se un giorno riuscirà a eguagliare o, perché no, magari superare il talento del suo papà, che è un vero 'mostro'.











L'elenco sarebbe ancora lungo, ma l'ultima prodezza che è subito finita su tutti i giornali arriva invece da una bambina. Bambina che ha un papà col cognome davvero famoso, proprio come quelli che abbiamo appena citato. È Dorotea Del Piero, la secondogenita di Alex e di Sonia Amoruso, quindi la sorella di Tobias, 12 anni, e Sasha, di 8. A maggio prossimo Dorotea spegnerà dieci candeline e sembra proprio aver ereditato la passione del calcio.









Come si legge su Vanity Fair, mamma Sonia ha infatti condiviso sui social un'azione di Dorotea, impegnata in una partita di calcio femminile presumibilmente a Los Angeles, dove la famiglia Del Piero vive ormai da qualche anno. La bambina, che nel breve filmato dimostra già un gran controllo di palla e facilità di corsa, ha il numero 7. Lo stesso numero che Pinturicchio (come lo chiamava l'avvocato Agnelli) portava nel 2006 quando vinceva la Coppa del Mondo.





Buon sangue non mente…Dorotea Del Piero…♥️ video by Sonia Amoruso @delpieroale — Elisea 36 (@elisea1976) January 20, 2019



Nel video, Dorotea Del Piero, dieci anni ancora da compiere, riceve il pallone da centrocampo, scarta un coetaneo e punta dritta verso la porta. Poi, con un destro preciso, infila il pallone nell’angolo sinistro della porta. Decisa, grintosa, veloce. Insomma, degna erede di papà. Che nel 2005 ha sposato in gran segreto la bella Sonia Amoruso da cui, come detto, ha avuto 3 figli. La loro unione è durata fino all’anno scorso quando, a quanto pare, entrambi si sono presi una pausa di riflessione. Non è mai arrivata l’ufficialità, ma si sa che la coppia si è sempre distinta per grande riservatezza.

