Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo più amate. Conduttrice, attrice, showgirl, modella e ora anche imprenditrice, oltre che mamma di tre figlie. Aurora, 22 anni, è nata dal suo precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste invece, di 5 e 3 anni, sono il frutto dell’amore con il suo attuale marito, Tomaso Trussardi. È una forza della natura Michelle, oltre che uno schianto. Ha compiuto da poco 42 anni e ha un personale che farebbe invidia anche alle ragazze molto più giovani.

Da chi ha ereditato la sua bellezza? Facile: da mamma Ineke. Ed è stata proprio lei, Michelle, a presentarla qualche giorno fa su Instagram in una versione decisamente inedita lasciando i suoi follower a bocca aperta. Sì, perché se la stessa Hunziker a 42 anni compiuti sembra una ragazzina, forse non avete ancora visto la madre, che ne ha 74. Quindi è una dote di famiglia. (Continua dopo la foto)











Diteci: quanti anni dareste alla signora Ineke, che nelle Stories pubblicate dalla figlia Michelle in cui sfoggia anche un look casual e moderno, caratterizzato da un paio di jeans e una t-shirt bianca con la scritta nera “Now is now”? Non certo quelli che sono scritti nero su bianco all’anagrafe, cioè 74. Quale donna non vorrebbe superare i 70 anni vantando un aspetto tanto impeccabile come la mamma di Michelle? (Continua dopo la foto)









“Mia mamma è diventata una pittrice Doc”, ha commentato la Hunziker riferendosi alle doti artistiche di Ineke. Già, forse non tutti lo sanno ma la signora Hunziker, che è originaria dell’Olanda e si è trasferita in Svizzera per sposare il pittore Rodolfo Hunziker (dal quale poi si è separata) che le ha trasmesso la passione per tempere e acquerelli. E infatti Michelle l’ha presentata ai suoi fan immortalandola alle prese con una delle sue opere d’arte. Quando cioè aveva appena portato a termine dei quadretti che lei stessa ha poi appeso alle pareti con indosso quel look che ha confuso ancora di più le idee sulla sua età. (Continua dopo le foto)







Ineke e Michelle sono state sempre molto unite, fino a quando la figlia è entrata nella setta di cui ha parlato anche in un libro. In quel periodo Michelle ha interrotto i contatti con la madre e Ineke non è riuscita a vederla e sentirla per 4 anni. È stato un incubo, ha rivelato Ineke tempo fa, in una rara intervista rilasciata a Domenica In. “In 74 anni non penso di aver sofferto così tanto – ha spiegato in tv – Mia figlia è stata coraggiosa nel raccontare cosa le è capitato e anche io voglio essere coraggiosa perché non vorrei mai e poi mai che altre mamme soffrano come ho sofferto io”.

