Tra i Big che vedremo in gara al Festival di Sanremo, che comincerà il prossimo 5 febbraio, ci sarà anche Arisa. Per la cantante è la quinta volta sul palco dell’Ariston: nel 2009 ha presentato il brano “Sincerità“, con il quale ha vinto nella sezione Nuove Proposte. L’anno seguente Arisa ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo nella categoria Big, presentando la canzone “Ma l’amore no“. Dopo due anni l’artista è ancora in gara ma questa volta è arrivata al secondo posto con il brano “La notte“.

È però riuscita a vincere la 62esima edizione grazie al brano “Controvento“ che ha riscosso molto successo. Arisa è assente dal panorama musicale da qualche anno. Il suo ultimo album, ‘Guardando il Cielo’, è del 2016. Da allora la cantante si è presa del tempo, ma ha sempre collaborato con molti artisti come J-AX e Fedez, con Takagi e Ketra, con Cristina D’Avena e con Caccamo. (Continua dopo la foto)











A Sanremo, edizione numero 69, che sarà condotta da Claudio Baglioni affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele, Arisa porta il brano ‘Mi sento bene’, che è stato scritto da Lorenzo Vizzini Bisaccia, composto da Matteo Buzzanca e Alessandra Flora. Stando a quanto si è appreso, la canzone ha una struttura originale che segna un cambiamento nel percorso stilistico della cantante, dove musica e testo si prestano ad una doppia lettura. (Continua dopo la foto)









Manca ancora qualche giorno al via alla kermesse dove, tra gli altri, si esibirà anche Arisa, ma la cantante ha già iniziato a “promuovere” la sua canzone sui social. È vietato farla sentire prima del 5 febbraio e infatti l’artista genovese che all’anagrafe è Rosalba Pippa non l’ha fatto, ma per celebrare il suo nuovo inedito che, come detto, arriva a quasi 3 anni di pausa, Arisa si è mostrata in versione sexy. (Continua dopo foto e post)







Ha infatti postato su Instagram una foto in cui sfoggia un maglioncino verde a collo alto con una cintura che le segna il punto vita, sandali con il tacco indossati con il calzino e un semplice slip glitterato che mette in mostra le sue gambe. Chi ha occhio avrà anche notato un nuovo taglio di capelli, sempre cortissimo ma con una rasatura sulla parte laterale della testa. “Mi sento bene: la cosa più importante è vivere al meglio il tempo che abbiamo, vivere l’adesso con la massima intensità possibile. Non rimandare a domani quello che puoi amare oggi!”, ha poi scritto Arisa, che è in grande forma, nella didascalia del post.

