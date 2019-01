Carolyn Smith non ha mai nascosto di lottare contro il cancro. Anzi la coreografa che il grande pubblico ha conosciuto in veste di giudice di Ballando con le Stelle, è diventata col tempo un simbolo della battaglia alla malattia. Questo perché Carolyn condivide spesso sui suoi canali social aggiornamenti e foto sue durante le terapie, nei momenti felici così come in quelli ‘no’, ricevendo in cambio tanto, tantissimo affetto da parte dei suoi numerosi follower. Non si è mai persa d’animo la Smith e con i suoi post cerca di trasmettere gioia, speranza e anche grande determinazione.

In uno degli ultimi post, per esempio, ha scritto: “Buongiorno. Giornata piena di impegni. Alle ore 8.15 la radioterapia e poi una giornata con full immersion nel lavoro e sui progetti. Non voglio perdere un minuto. Voglio focalizzare tutto in un’unica direzione. Avanti! Focalizzarmi sulla soluzione; è l’unico modo per me. Voi cosa fate oggi?”. (Continua dopo la foto)











Poi, proprio nelle ultime ore, Carolyn Smith ha condiviso su Instagram una sua vecchia foto con un hashtag preciso – #iwantmybodyback, ovvero “voglio indietro il mio corpo” – che è un messaggio motivazionale a sé stessa e a quanti si trovano nella sua situazione. Si tratta di uno scatto che risale a 6 anni fa, al 2013, e che immortala la coreografa avvolta in un abito nero attillato, con tacchi vertiginosi e uno dei suoi cani al guinzaglio. (Continua dopo la foto)









“Ieri sera ho trovato questa foto del 2013; sei anni fa! Questa – ha scritto Carolyn Smith nella didascalia del post, come sempre prima in italiano e poi in inglese – per me è motivazione #iwantmybodyback. Sto combattendo da 3 anni e 4 mesi contro il cancro!”. Nella foto, che è stata subito sommersa da like e commenti di affetto e di sostegno, il giudice di Ballando con le stelle appare radiosa e in splendida forma. (Continua dopo foto e post)







Lo scatto che mostra la Smith sei anni fa ha raccolto oltre 13mila ‘mi piace’ e più di 600 commenti. “Lei è sempre stata una donna meravigliosa, coraggiosa bella e forte . Forza leonessa”; “Non ho parole !!!!Sei sempre stata e sei una bella interpretazione di donna di cuore e cervello…”. E ancora, tra i tanti commenti, si legge sempre sotto al post, “Sei sempre bellissima Carolyn , Non mollare mai .Ti aspetto a ballando con le stelle” e “Sei una donna magnifica… Molto forte combattiva e contatti anche quel brutti mostro di cancro lo sconfiggi la vinci tu”.

