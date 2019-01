Giusto qualche mese fa il mondo intero rimaneva a bocca aperta di fronte alla fotografia di Jennifer Lopez in costume da bagno. Una fotografia da quasi 4 milioni di like che a più di qualcuno ha fatto venire questo dubbio: ma è umana? In effetti, a 49 anni compiuti, la diva vanta un corpo da urlo. È così soda e in forma che per lei il tempo sembra proprio non passare e il suo fisico ‘bestiale’ farebbe invidia a chiunque, anche alle star molto più giovani di lei.

Sembra una ragazzina a vederla così e infatti questa stessa osservazione ricorre spesso negli oltre 47mila commenti lasciati dai fan sotto alla serie di scatti ‘bollenti’ che la vedevano ritratta con quel costume arancione che lasciava ben poco all’immaginazione. Merito di Madre Natura, certo, ma anche del duro allenamento a cui JLo si sottopone ogni giorno. Per la cronaca, Jennifer ha due personal trainer che la seguono con allenamenti completamenti diversi. (Continua dopo la foto)











A Los Angeles la cantante si fa seguire dalla personal trainer delle star Tracy Anderson, che è famosa per il suo metodo. Insieme lavorano sul ‘core’, che garantisce alla diva il suo corpo tutto curve, con esercizi per la parte bassa e con i pesi per la parte alta. A New York, invece, ha un altro allenatore sempre amato dalle star. È David Kirsch, che usa molto la palla per incrementare esercizi come crunch o gli ‘spider man push up’ che lavorano contemporaneamente braccia, petto, addominali e gambe. Insieme poi fanno kickboxing, circuit training o HIIT (high-intensity interval training). (Continua dopo la foto)









Fisico a parte, l’ultimo scatto che la Lopez ha regalato ai fan dimostra che anche al naturale, senza trucco e parrucco, è divina. Di una bellezza incredibile. Fra qualche mese (il prossimo 24 luglio), la cantante che registra continui sold out ai concerti soffierà su 50 candeline, ma a giudicare dal suo aspetto acqua e sapone sembra che ne abbia molti meno. Uno scatto senza filtri, come ci tiene a sottolineare nella didascalia, che ha letteralmente mandato in estasi i fan. (Continua dopo foto e post)







Capelli spettinati, raccolti in uno chignon ‘casalingo’ e nessuna traccia di make up sul volto. Senza una ruga, con un incarnato liscio e ben idratato che, certo, sarà anche merito dei trattamenti di bellezza a cui si sottopone da vera star, ma a quasi 50 anni Jennifer Lopez è davvero meravigliosa. I fan sono rimasti a bocca aperta. Tripudio di like e di commenti, moltissimi su questa scorta: “Sei bellissima senza trucco”, “Stupenda, “Perfetta”. E hanno proprio ragione.

