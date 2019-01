Negli ultimi giorni si è parlato di Nadia Toffa perché per il suo impegno e la sua solidarietà verso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto. La cerimonia è stata celebrata il 14 gennaio scorso all’interno del Salone degli Specchi di Palazzo di Città e la giornalista e conduttrice de Le Iene Nadia ha ricevuto questo importante riconoscimento per il suo grande cuore e per la sua attività svolta a sostegno del reparto di pediatria oncologica della struttura ospedaliera tarantina.

“Sono orgogliosa di essere diventata tarantina – ha poi commentato ai microfoni di Mattino Cinque -, è una città bellissima, che è stata martoriata, ci sono quartieri dove si respirano polveri e i bambini non possono giocare all’aperto. Però so già che saprà rialzarsi perché i tarantini sono fortissimi”. Per lei sostenere i bambini dell’ospedale ha significato molto e ha aiutato anche se stessa. Sa bene cosa stanno passando e, proprio per tale motivo, non ha potuto fare a meno di aiutarli. (Continua dopo la foto)











Chi segue Nadia sui social è costantemente informato sulla sua lotta contro il cancro perché condivide in continuazione gioie e dolori con i suoi tanti fan. Ha anche scritto un libro per raccontare la battaglia alla malattia che l’ha colpita un anno fa che si intitola “Fiorire d’Inverno. La mia storia”. Ma ora, come annunciato sempre a mezzo social, è pronta a riprendere il suo posto a Le Iene e racconta tutta la sua felicità ai milioni di follower che la seguono. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime puntate del 2018, infatti, avevamo lasciato la Toffa nello studio del programma in onda su Mediaset con look sempre più originali e sbarazzini e, soprattutto, con parrucche colorate. Prima ha sfoggiato lunghissimi ricci castani, poi capelli corti corvini e, ancora, rosa o rosso fuoco ma adesso, dopo tante parrucche, la Toffa annuncia il ritorno a “Le Iiene” con i suoi capelli naturali e lo fa con una splendida foto su Instagram, in cui appare felice e sorridente con i suoi capelli biondi dal ciuffo lungo e liscio. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/Bsz3KHJBCK1/



“Ci separano davvero pochissime ore! Che gioia grande. Io non sto nella pelle e finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita”, scrive Nadia sotto alla foto. Addio parrucche, quindi. La Toffa torna al suo look naturale con capelli corti e biondi, quel caschetto che per tanti anni l’ha caratterizzata insieme al suo completo da Iena. Inutile dire che l’annuncio è stato accolto con grande calore ed entusiasmo. In poche ore il post ha collezionato oltre 75mila like e migliaia di commenti e complimenti.

