Poche persone sanno che il balsamo dei capelli può risolvere questi 12 problemi

Il balsamo è un prodotto essenziale per la cura dei nostri capelli. Ognuno di noi lo ha in bagno, pronto per essere utilizzato subito dopo lo shampoo. Si utilizza per per migliorarne l’aspetto, la brillantezza, la pettinabilità, la lubrificazione, la resistenza e la impermeabilizzazione.; il tutto riducendo contemporaneamente, se possibile, l’elettricità statica. L’insieme delle sue azioni aiuta a mantenere integri i capelli di fronte alle aggressioni ambientali o da trattamento cosmetico. Il balsamo per capelli, come il sebo, riduce la permeabilità all’acqua ed al vapore acqueo; in sostanza, impermeabilizza parzialmente il capello.

Inoltre le componenti emollienti dei balsami per capelli lubrificano ed aumentano notevolmente la scorrevolezza, riducendo la probabilità che il passaggio del pettine arrechi danni alla cuticola. Se avete comprato un balsamo per capelli che credevate fosse miracoloso e invece si è rivelato completamente inadatto alla vostra capigliatura non gettatelo. Questo prodotto ha moltissime funzioni che la maggior parte di noi donne non conosce.











Il balsamo è molto efficace per lucidare la pelle e qualsiasi tipo di metallo. Mettetene una piccola quantità su un panno e pulite borse, scarpe, bracciali, anelli o soprammobili, interni dell’auto e molto altro.

Le vostre piante sono un po’ giù di corda? Nessun problema, perché il balsamo può essere utilizzato anche per pulire e lucidare le loro foglioline e donare quel bellissimo lucido che notiamo nelle piante in vendita dai fiorai. Mi raccomando, non esagerate!

Utilizzatelo in lavatrice in sostituzione dell’ammorbidente. Rimarrete estasiate dalla morbidezza e dal profumo che donerà ai vostri capi. Un alleato davvero prezioso in assenza del vostro ammorbidente preferito.

Un altro utilizzo alternativo del balsamo è quello di latte detergente. Sì, avete letto bene, il balsamo può essere utilizzato come struccante. Mettete una goccia di balsamo su un dischetto di ovatta e agite come con un normale struccante o latte detergente. Le sue grandi proprietà idratanti ed emollienti sapranno detergere a fondo il vostro viso.









Per gli scarichi otturati. Quando lo scarico del lavandino o della vasca si bloccano, al posto di utilizzare prodotti chimici, potete provare a sturare le tubature con del balsamo. Basterà versare lungo le tubature un po’ di balsamo, lasciarlo scorrere qualche minuto e sciacquare con acqua calda.

Per la depilazione. Coloro che solitamente utilizzano il classico rasoio per depilarsi, generalmente, sulle gambe (o in qualsiasi altra parte del corpo) utilizza una schiuma o un gel per facilitare la rimozione del pelo e far si che il rasoio scorra più facilmente. Se il vostro gel da depilazione o la vostra schiuma sono esauriti, potete tranquillamente sostituire questo prodotto con un balsamo. Quest'ultimo è perfetto perché ammorbidisce e protegge la pelle durante la depilazione. Le vostre gambe, risulteranno morbide e profumatissime.







Per ammorbidire i capi infeltriti, potete utilizzare il balsamo, sciogliendone 2 cucchiai in una vaschetta con dell’acqua. Immergete gli indumenti e lasciate agire per circa un’ora, quindi stendeteli senza risciacquarli. Per la pulizia e nella cura dei pennelli per il make up: una volta lavati, potete utilizzare il balsamo sulle setole, massangiandole delicatamente e poi risciacquandole.

Il balsamo può essere utilizzato per oliare gli ingranaggi metallici che non funzionano, dai marchingegni a una semplice zip incastrata. Il balsamo è ottimo anche per la cura dei vostri piedi! Il suo effetto ammorbidente e lisciante renderà la pelle morbida e setosa Diluitelo in acqua e utilizzatelo per lavare i mobili della vostra casa: noterete subito un effetto lucidante e antistatico che impedirà alla polvere di depositarsi sulla superficie interessata. Il balsamo può essere adoperato anche per lucidare oggetti di metallo.

