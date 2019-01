Sulle orme del padre. Joseph Baena è il figlio 21enne di Arnold Schwarzenegger e sembra voler imitare il celebre padre. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto in palestra dove ricrea una vecchia e famosa posa del padre, quando era un giovane bodybuilder e partecipante di Mr.Olympia, dove ha trionfato per ben sette volte.

Nello scatto, fatto in palestra, il ragazzo 21enne inarca le braccia e flette le gambe, ricreando la celebre posizione del padre quando, nel 1975, si aggiudicò per l’ennesima volta il titolo di Mister Olympia. Eccezion fatta per un paio di pantaloncini neri indossati e le sneaker ai piedi, la somiglianza tra la foto che ritrae il giovane Baena e quella che immortala suo padre Arnold è incredibile. Certo, la muscolatura non è (ancora) paragonabile a quella del pluricampione di bodybuilding, ma il DNA è di sicuro quello. (Continua a leggere dopo la foto)











Tantissimi i commenti dei suoi follower, entusiasti per la somiglianza: “Siete uguali. Vedo un nuovo Terminator, è ora di fare un reboot“, scrive qualcuno. E ancora chi ha chiesto a Baena di poter essere il suo “Franco” (in riferimento allo strongman sardo Franco Columbu, grande amico di Schwarzenegger che nel 2015 gli ha fatto conferire la cittadinanza onoraria di Ollolai, paesino del nuorese), chi lo ha esortato a continuare così per diventare il nuovo Mr. Olympia, in modo da tramandare il titolo di padre in figlio. (Continua a leggere dopo la foto)









Qualche differenza ovviamente è possibile notarla. Joseph non ha ancora un fisico definito come quello sfoggiato dal padre nella posa in questione. Baena è il figlio di Schwarzenegger, nato da una relazione extra-coniugale (che costò alla “Quercia austriaca” il divorzio) della star di Hollywood con Mildred Baena, la sua ex governante. L’ex Terminator ha altri tre figli: Patrick (25 anni) e Christina (27 anni) – a loro volta nati dal matrimonio con Maria Shriver. (Continua a leggere dopo la foto)







Schwarzenegger ha saputo di avere un altro figlio solo 8 anni dopo la sua nascita. Dopo aver appreso della sua esistenza, l’attore e atleta decise di comprare una casa fuori Los Angeles per madre e figlio e di badare al loro mantenimento, cercando di recuperare il tempo perduto. La notizia fu un fulmine a ciel sereno per Maria Shriver, che chiese il divorzio. I due, però, si sono poi riconciliati e sono ancora oggi felicemente sposati.

