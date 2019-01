Chiara Ferragni insultata dai fan. “Sei una vergogna”. I follower della fashion blogger più famosa al mondo usano parole dure per scagliarsi contro di lei. Ma perché tutto questo astio verso la bella Chiara Ferragni? Per via della sua visita in Calabria. Giovedì 17 gennaio la Ferragni era a Reggio Calabria per presentare la nuova fragranza di Guerlain, quella del 2019. E cosa è successo che non è piaciuto ai fan? Chiara Ferragni è stata accusata di essersi comportata da snob.

Fuori del ristorante c’erano tanti follower ad aspettare Chiara Ferragni. Erano tutti lì per scattarsi una foto con lei. Solo che lei, è questo il motivo per cui i fan si sono infuriati, ha fatto la diva e non si è concessa per nessuna foto. Non solo: ha anche negato ai suoi fan un autografo. “Devo dire che sei una vergogna – ha scritto una fan . Eravamo in 20 persone e non hai avuto neanche la decenza di farti una foto, neanche con i più piccoli. Vorrei ricordarti che se hai questo lavoro, se sei a questi livelli, è solo grazie ai tuoi fans che ti seguono”. Continua a leggere dopo la foto











Ma non è finita. La stessa fan ha affondato il coltello: “Oltre agli assistenti che cacciavano i bambini spingendoli…Vergogna! Sei una vergogna. Non dovevi fare la foto con tutti ma con un minimo di umiltà nel salutare i tuoi fans che hanno atteso ore sotto la pioggia per un tuo saluto! Vergogna! Preferisco non seguirti più, tanto hai followers più importanti dei calabresi”. Insomma, il comportamento della Ferragni non è piaciuto affatto. Continua a leggere dopo la foto









Ma Chiara non è rimasta in silenzio a incassare le critiche e ha risposto spiegando che si è dovuta allontanare per ragioni di sicurezza. Ha detto che fuori del ristorante non c’erano venti persone ma almeno cento. Ecco perché si sarebbe allontanata. “Eravate in oltre cento persone – ha scritto – e, dopo il ristorante, nonostante stessi lavorando ed il gruppo stesse aspettando me per procedere con la visita, sono venuta a salutarvi”. Continua a leggere dopo la foto





E ha concluso: “Ho cominciato a fare alcune foto e subito dopo sono stata spintonata da persone spinte dalla frenesia generale. In queste situazioni in cui ci sono troppe persone che si spingono è un attimo che qualcuno si faccia male”. Ecco perché Chiara Ferragni ha fatto la “diva”. Voi che ne dite? Chi ha ragione?

“Ma come?”. Chiara Ferragni posta una foto di Leone e molti notano quel particolare sul bimbo

fbq('track', 'Gossip');