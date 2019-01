Dopo la messa in onda dell’ultima registrazione di ‘Uomini e Donne, l’ex calciatore Sossio Aruta è un fiume in piena. Sui social ha risposto a tono a tutti quelli che non credono nella genuinità e autenticità della storia d’amore con la sua fidanzata (e promessa sposa) Ursula Bennardo. I due sono stati i protagonisti della scelta del programma condotto da Maria De Filippi con una scenografica proposta di matrimonio.

L'ex partecipante del trono over si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa attaccando, su più fronti, i propri dettratori. Tra le vittime c'è anche Valeria Marini che, nel corso del programma 'Temptation Island' e nelle puntate seguenti di 'Uomini e Donne' non aveva avuto buone parole per il calciatore tarantino. Proprio in una delle puntate speciali del reality delle tentazioni, la showgirl stellare aveva etichettato Sossio Aruta come 'Sonzio' e mal considerato per il suo comportamento e dentro e fuori al villaggio nei confronti della Bennardo.











Ecco le parole, non proprio da gentiluomo, del giocatore rivolte alla showgirl 'stellare': ''Dedicato a te sfigata! – ha scritto Sossio Aruta sul suo account Instagram – (simbolo del dito medio, ndb) noi ci amiamo e ci divertiamo alla faccia tua, tu prova a farti una vita che non ti vuole nessuno (nuovamente simbolo del dito medio) baci stellari''. Nessun nome ma concludendo con il saluto 'baci stellari' gli utenti hanno capito che l'ex calciatore si riferiva proprio a Valeria Marini.









Di fronte ad una serie infinita di critiche da parte del popolo del web, è intervenuta anche Ursula Bennardo che ha difeso il proprio uomo dalle considerazioni di quella che ormai sembra essere solo un'ex amica: ''Tu sei qui a scrivermi poveraccia (riferendosi ad un'utente, ndb) non conoscendomi e giudichi me o Sossio se parliamo su chi conosciamo? (Valeria Marini, ndb). Che mondo assurdo aimè!''.







La proposta in studio. Nella puntata andata in onda martedì Sossio Aruta ha fatto una dichiarazione d'amore alla sua amata che ha commosso il pubblico di Uomini e Donne. "Voglio dirti che ti amo follemente e che voglio condividere il resto della mia vita con te", ha detto Sossio. Dopo la sentita dichiarazione d'amore, le ha donato un anello, in segno dell'impegno che vuole prendere con la Bennardo per il resto della sua vita, non nascondendo la voglia di costituire con lei una famiglia.

