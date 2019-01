Ma voi la seguite Emma Marrone sui social? Perché la cantante ha decisamente spiazzato tutti in una delle sue ultime Storie di Instagram. Parliamo del look. Solo qualche giorno fa, la bella cantante salentina aveva condiviso coi suoi tantissimi fan uno scatto vintage. Una specie di regalo ai suoi follower (che hanno apprezzato) quello di Emma, che per l’occasione ha aperto il cassetto dei ricordi e pubblicato una foto di quando non aveva poco più di 20 anni e non era ancora famosa.

All’epoca i suoi capelli non erano come oggi, ma lunghi e castani e le sopracciglia molto diverse, come sottolineato da lei stessa nel post, ma per il resto è praticamente rimasta identica. “2006. Avevo i capelli scuri e lunghissimi, le sopracciglia un po’ troppo sottili, la pelle del viso immacolata, un sacco di sogni da realizzare e non avevo la minima idea di come sarebbe cambiata la mia vita. Super mega throwback”. Certo, a colpo d’occhio ci voleva un po’ a riconoscerla, tanto siamo abituati a vederla con la chioma bionda e corta, ma si capiva che era una vecchia foto. (Continua dopo la foto)











In una delle ultime Storie, invece, la Marrone ha sorpreso i fan con un cambiamento incredibile, che ha lasciato tutti spiazzati. Non è uno scatto vintage, ma attuale quello in cui la cantante lanciata da Amici sembra davvero irriconoscibile. L’abbiamo specificato: è nota a tutti per i suoi capelli biondi dal taglio sbarazzino. Per questo motivo chi si è imbattuto nell’immagine in questione avrà stentato a riconoscerla. (Continua dopo la foto)









Capelli lunghi di colore castano scuro: così si è mostrata Emma in un selfie apparso nelle ultime ore sul suo Instagram. E sotto la domanda in direct: “Ho esagerato? Sì o no”. Possibile che abbia deciso di stravolgere il suo look ‘storico’ tingendo la chioma di una tonalità decisamente più scura rispetto al solito o è una provocazione, uno scherzo con una parrucca? I fan l’hanno sicuramente sommersa di domande. (Continua dopo le foto)







Magari è stata presa da un attacco di nostalgia dopo aver ritrovato e condiviso la foto di lei ventenne coi capelli lunghi e castani e ha ‘riprovato’ il vecchio look con quella che sembra proprio una parrucca, ma sicuramente presto scioglierà l’enigma. Nei prossimi giorni, intanto, Emma aprirà la serie di concerti organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese. La manifestazione si svolgerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria e l’artista salentina si esibirà il prossimo 16 febbraio.

