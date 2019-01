Ci risiamo: Sonia Bruganelli ancora sotto accusa per una foto postata su Instagram. E ancora polemica sui figli. Il figlio maschio stavolta. A dicembre scorso la moglie di Paolo Bonolis era finita nella bufera per un post che vedeva protagonista la figlia Adele che, ad avviso di alcuni follower, sarebbe stata sfruttata per fare pubblicità a un brand. Nel filmato condiviso su Instagram, si vedeva la ragazzina mentre apre le caselle del calendario dell’avvento di una nota casa di cosmetici e sotto, tra i commenti si era scatenato il finimondo.

“È arrivato oggi il calendario dell’avvento di #nyxcosmetics e Adele deve aprire ‘purtroppo’ ben nove caselle tutte insieme!!!”, scriveva Sonia nella didascalia. E in un attimo sono arrivati i messaggi feroci da parte di fan convinti che quella fosse una foto per reclamizzare il marchio di make up. Ma naturalmente non sono mancati quelli altri hanno preso le difese di Sonia attaccando chi, come al solito, vede malizia in ogni sua mossa. (Continua dopo la foto)











“Costa giusto una sessantina di euro…sciocchezze”, “La solita cafonata da sbattere in faccia alla gente comune che ai propri figli magari regala al massimo quello della Kinder”, l’avevano attaccata. E ancora: “Ma sono trucchi? Non sa neanche cosa sia nyx , è proprio sprecato, pessima pubblicità, scegliete meglio le testimonial, e poi non è un giocattolo sono cosmetici seri non da bambini”. Tempo prima era stata invece la foto dell’altra figlia, Silvia, con un paio di scarpe griffate ad aver generato la bufera. (Continua dopo la foto)









“Sono orgogliosa di te, piccola. Bella scelta”, con hashtag #sneakers #chanel #red #silvia #tuttasuamadre, aveva scritto la Bruganelli nella didascalia dell’immagine che mostrava le sneakers di Chanel. E tutti a mettere l’accento sul prezzo, esorbitante per una bambina, e sulla solita tiritera dell’ostentazione della ricchezza. E non parliamo poi delle critiche per la festa per il 16esimo compleanno di Silvia in cui si sono esibiti alcuni tra gli artisti più amati dai giovani! Questa volta, invece, i soldi non c’entrano ed è la foto col figlio Davide a fare ‘scalpore’. (Continua dopo foto e post)







La nuova foto di Sonia col figlio Davide al tavolino di un bar non ha raccolto solo commenti sull’incredibile somiglianza tra il ragazzino e il noto papà (identici, davvero). Ma è stata presa di mira perché molti hanno creduto che stesse bevendo mojito. “Beve alcolici? Ma è un minore…”, è il tono di alcuni commenti allo scatto. E nonostante la stessa Sonia abbia poi specificato che il bicchiere colmo di ghiaccio con una fogliolina di menta e cannuccia altro non sia il classico cocktail alcolico ma un “virgin” è stata sommersa dalle critiche.

