Sono rimasti tutti sconvolti dalla notizia della bomba alla famosissima pizzeria napoletana Sorbillo e Antonella Clerici è stata tra i primi a manifestare solidarietà a Gino Sorbillo, il titolare. I fatti. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio è stata fatta esplodere una bomba davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo che si trova nel cuore del centro storico di Napoli, al civico 32 di via dei Tribunali. Nessun danno a persone, solo all’ingresso della struttura: due porte blindate, poste al di là dell’entrata, hanno attutito il colpo ed evitato che il guardiano notturno rimanesse ferito.

Danni che ammontano ad alcune migliaia di euro, ma oltre alla paura per il boato e lo choc tra i residenti perché è stato colpito un pizzaiolo molto conosciuto cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all'estero, soprattutto l'amarezza per il gesto, denunciato dallo stesso titolare della pizzeria su Facebook. È stato lui ad annunciare che la pizzeria "è chiusa per bomba" ma ha anche assicurato che "riapriremo presto".











"Mi scuso con tutta la Napoli buona e l'Italia buona", ha aggiunto Sorbillo, ricordando un altro episodio risalente a cinque anni fa, quando la stessa pizzeria fu incendiata. "Certi avvenimenti così forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la società. Sono stato nell'Arma dei Carabinieri e ho scelto di fare il pizzaiolo perché amo troppo la mia città e la amerò per sempre. La Napoli sana è sempre nel mio cuore", si legge nel post di Gino Sorbillo.









"Abbiamo riempito Napoli con il nostro lavoro, il nostro talento, il turismo – dice Sorbillo senza nascondere la sua amarezza – Ci siamo adoperati attraverso rete e social per comunicare una città diversa, forse hanno voluto attaccare un simbolo di questa rinascita, questa bomba è un messaggio di intimidazione verso gli altri che hanno anche una minore capacità di rialzarsi rispetto a me. Non c'è stato alcun segnale, avrei denunciato subito, collaboro con le forze dell'ordine e sono anche un presidio per il territorio. Lavoro lì da 24 anni".







Uscita la notizia, Antonella Clerici, che ha condiviso gli anni de “Prova del cuoco” proprio con Sorbillo, che tra l’altro aveva anche di recente invitato anche a Portobello per una iniziativa di solidarietà con il ristorante di alcuni giovani, ha subito mandato un messaggio di solidarietà e affetto al titolare della storica pizzeria. “Hanno messo una bomba intimidatoria nella pizzeria napoletana di via dei Tribunali del mio amico Sorbillo – scrive su Instagram – Caro Gino la tua onestà la tua trasparenza e l’amore per il tuo lavoro avranno la meglio su questi infami. Ti voglio bene, ti sono vicina”.

