Alla faccia della copertina per il cane! Il logo lo vedete tutti, non ci sarebbe nemmeno bisogno di aggiungere che il plaid messo sopra al cocker spaniel che ovviamente ha padroni vip è firmato Louis Vuitton. Un dettaglio che i fan hanno notato subito quando è apparsa in rete questa foto tenerissima di Olive – così si chiama il cane – e David Beckham teneramente addormentati sul divano.

La foto è stata condivisa sui social dalla moglie dell’ex calciatore, la ben nota Victoria, ex Spice Girls e ora affermata stilista e, dopo poco, i commenti feroci di alcuni follower (la moglie di David ne conta ben 24 milioni solo su Instagram) sono arrivati a profusione. Moltissimi incentrati sulla copertina rossa che avvolge il cagnolino e che, come immaginate da soli, non è proprio alla portata di tutti. Di pochi, a dirla tutta. Il prezzo preciso? Mettetevi prima seduti. (Continua dopo la foto)











Quella coperta rossa che avvolge David e Olive è stata realizzata in partnership da Louis Vuitton e Supreme (il marchio tanto amato da Fedez, per capirci) ed è addirittura un pezzo da collezione che, vien da sé, è molto ricercato e costoso. Come riporta anche Page Six, il prezzo di acquisto più conveniente in rete si trova sul portale KixSquare ed è pari a 6mila dollari (oltre 5200 euro!). Una cifra altissima e proibitiva per i comuni mortali, ma non certo per i Beckham. (Continua dopo la foto)









È ovvio che i Beckham abbiano possibilità economiche ben superiori alla media, ma il fatto che quella coperta preziosa di lana e cachemire serva a tenere al caldo il cocker adottato qualche anno fa ha generato la polemica. Molti fan hanno giudicato quella foto un’ostentazione eccessiva del lusso, se non un vero e proprio ‘schiaffo alla miseria’, ma tanti altri hanno difeso David e Victoria ricordando le numerose opere benefiche sostenute dalla coppia. (Continua dopo foto e post)







“Prima di criticare con le vostre polemiche frutto di invidia, ricordatevi anche quanto hanno fatto e quanti soldi hanno donato in beneficenza”, scrivono diversi sostenitori dell’ex calciatore e dell’ex Posh Spice. Che di recente è finita nella bufera anche per aver ammesso di utilizzare una crema per il viso che costa oltre mille euro. Si tratta di una crema fatta con le sue stesse cellule perché fosse antinfiammatoria e generativa. E pazienza se i fan la criticano, la stilista 44enne continua a mostrare fiera la sua pelle liscia e i suoi trattamenti di bellezza tra le Storie di Instagram.

