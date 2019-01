Dopo essere stato arrestato a Berlino, perché il suo aspetto non coincideva con la foto sul passaporto, Rodrigo Alves ha avuto nuovi problemi in aeroporto. Il 35enne ha infatti rivelato al DailyMail che il suo naso “non funziona” e le macchine di scansione del passaporto negli aeroporti stanno iniziando a non riconoscerlo.

L’ex concorrente del Celebrity Big Brother, e ospite al Grande Fratello vip, è volato fino a Teheran per sistemare il volto riducendone il formato, ma ha in previsione altri due interventi per rimodellare il naso. Una condizione resa necessaria a causa di alcune formazione di fibrosi date dal tessuto cicatriziale accumulato nel tempo, che ha pregiudicato la respirazione facendo anche collassare l’organo. Nonostante l’ansia pre-operatoria, tutto si è svolto come da programma: dopo ben cinque ore di intervento, ora il volto del ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra essere più snello. (Continua a leggere dopo la foto)











Come detto, le operazioni si sono rese necessarie perché, a causa dei troppi interventi, gli scanner aeroportuali per il riconoscimento facciale hanno iniziato a non riconoscere più il volto dell’uomo. Ken dovrà sicuramente mettere mano al passaporto, aggiornarlo con nuove foto e nuovi dati. Rodrigo Alves si è sottoposto a ben 62 interventi con ben 4 costole rimosse, per una spesa totale di 538.000 sterline. I prossimi interventi in programma gli faranno raggiungere la meta dei 69 interventi, per una spesa complessiva di 600.000 sterline. (Continua a leggere dopo la foto)









Qualche mese fa il Ken umano è stato arrestato in Germania perché la foto sul documento di riconoscimento non combaciava con il suo attuale aspetto fisico. Proprio per questo motivo, come documentato dallo stesso Rodrigo Alves su Instagram Stories, sono scattate le manette. Trattenuto in questura per qualche ora, Rodrigo Alves è stato invitato a rifare il passaporto, con una foto recente, prima di poter far ritorno a Londra. Una volta giunto in ambasciata, il Ken umano ha avuto la possibilità di risolvere la piccola grana con la legge tedesca. (Continua a leggere dopo la foto)







Rodrigo Alves è nato a San Paulo in Brasile da padre brasiliano e madre inglese, fa parte di una famiglia benestante, ha infatti diverse proprietà a Puerto Banus in Spagna, e i nonni gli hanno lasciato una pensione mensile abbastanza elevata. Il primo ritocchino lo ha fatto nel 2004 e da allora non ha mai più smesso, tanto che oggi è entrato nel Guinness dei Primati per aver subito il maggior numero di interventi estetici.

