Ha atteso la fidanzata agli arrivi dell’aeroporto di Catania per farle la fatidica proposta di matrimonio. Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli: aveva comprato l’anello, studiato le parole giuste e persino convinto i gestori della pagina Facebook di Fontanarossa a pubblicare un post di supporto. Tutto inutile: quando lui si è inginocchiato e tra gli occhi dei curiosi le ha chiesto di sposarlo, lei ha rifiutato l’offerta senza mezzi termini ed è letteralmente scappata insieme a sua mamma, lasciando di stucco fidanzato e presenti.

A testimoniare la triste conclusione dell'episodio è stato appunto l'account Facebook "Aeroporto di Catania – Sicilia", letteralmente inondato di commenti (alcuni anche offensivi nei confronti dello sfortunato Romeo). Con immenso dispiacere del ragazzo (e dei presenti) la ragazza non ha mostrato alcun tipo d'entusiasmo, non per il palloncino né per l'anello che le è stato offerto subito dopo.











Ancor meno entusiasmo, come raccontano alcuni utenti nella sezione commenti del post di Facebook, lo avrebbe mostrato la madre della ragazza che dopo aver trascinato via la figlia avrebbe anche rimproverato aspramente il ragazzo. Se in molti hanno approfittato del racconto apparso sui social per divertirsi e far divertire qualche amico, altri hanno mostrato tutto il loro supporto al giovane dal cuore spezzato. Per fortuna, sono stati altrettanto numerosi i commenti social di incoraggiamento e solidarietà da parte degli utenti di internet.













"Certo è triste il fatto che abbia detto no. Ma, una tra le cose più tristi, è leggere chi denigra questo ragazzo prendendosene schifosamente gioco, chi chiede video del no… Che società squallida. Amico mio, chiunque tu sia, hai avuto un coraggio estremo ed è solo da lodare tutto ciò. Se andrà, bene…sarà andata. …causa suocera a parte… Se non andrà, amen. È lei che non meritava te". "Poverino. Mi dispiace! Forza, nulla è perduto! Si vede che non doveva esserci questo matrimonio. Un abbraccio di conforto", è un altro messaggio di incoraggiamento scritto allo sfortunato giovane. È andata meglio a Pietro Muscarella, anche lui siciliano, di Sicara, che ha creato un videogioco per chiedere alla fidanzata di sposarlo nel giorno del suo trentesimo compleanno e dopo 11 anni di vita insieme.







Ci ha messo tre pomeriggi e una notte per creare la sua proposta originale e in 3D, attento a non farsi scoprire dalla fidanzata Laura Indovina. Entrambi sono andati via dalla propria città, Palermo, e lavorano a Bergamo. La sera del 5 gennaio la coppia era a casa assieme ad alcuni amici per festeggiare il compleanno di Laura, all'improvviso Pietro si alza in piedi e dice che ogni compleanno che si rispetti deve avere un video. Ed ecco che sullo schermo parte quello che in realtà è un videogioco. La protagonista è Laura, dentro c'è tutta la sua vita dalla sua nascita, all'adolescenza fino al giorno del primo bacio con Pietro, il tutto corredato da foto, e poi avanti fino alla chiesa con la proposta: "Mi vuoi sposare"? La risposta di Laura è immediata: Sì, dice, prima di abbracciare il suo Pietro. "Ovviamente ci sposeremo in Sicilia, su questo non si discute", conclude il giovane.

