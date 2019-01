Nadia Toffa continua a combattere la sua battaglia contro la malattia e lo fa come sempre condividendo gioie e dolori con i tanti fan che la sostengono sui vari social. Com’è prevedibile, però, accanto alle tante persone sempre pronte a darle una parola di conforto, c’è anche chi non smette di muovere critiche o addirittura di scagliarsi contro la conduttrice con offese pesanti e inappropriate.

Se nella maggior parte dei casi Nadia si lascia scivolare accuse e insulti, arriva anche il momento in cui la bella bresciana non può più fare a meno di resistere alla tentazione di cadere nelle provocazioni. Tutto ha un limite, anche la pazienza della presentatrice de Le iene che qualche ora fa su Twitter ha dato sfogo alla sua rabbia con un tweet.











"Aggiungo anche te tra quelli denunciati. Siete pericolosi (non tanto per me) ma per i ragazzi che stanno sul web. Dovete sparire. Siete feccia." È questa la reazione di stizza che la conduttrice affida alle pagine del social, evidentemente stanca dell'ennesimo attacco. E continua: "La postale vi becca. Risale all'indirizzo da cui è partito il messaggio. Non basta usare un nick fake. Paura adesso? Vedi di smettere e farti curare."













Dunque, Nadia sa bene che dietro queste persone si cela un disturbo spesso manifestato con sfoghi cattivi contro gli altri senza alcun motivo. Ma la Toffa ha messo le cose in chiaro; d'ora in poi denuncerà gli haters ed essi non avranno più scampo. Non basterà quindi nascondersi dietro un falso profilo.





Inutile dire che il post di Nadia ha subito attirato l’attenzione e i consensi di tantissime persone sempre pronte a schierarsi dalla sua parte e a spendere per lei solo parole buone. D’altra parte è sempre stata lei la prima ad incoraggiare i suoi followers post dopo post, dispensando consigli e parole di incoraggiamento.

