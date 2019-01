“Pimpi è morta”, “uccisa da un boccone avvelenato”. La scrittrice Susanna Tamaro dà l’addio alla sua cagnolina con un lungo e commovente post apparso su Facebook. Quella cagnolina era con lei da appena sei mesi. “Ti ho cercata a lungo – ricorda la Tamaro – e, alla fine, ti ho trovata dietro le sbarre di un canile. Per un mese, come la Volpe con il Piccolo Principe, sono venuta a trovarti con regolarità perché volevo essere certa che la gioia che provavo io nel vederti la provassi anche tu. E alla fine, quando ti ho portato a casa, è stato subito un grandissimo amore.

“Eri intrepida – continua la scrittrice -, ma mai fanatica, allegra e ubbidiente, amavi i cani, i gatti, i bambini. Amavi il mondo intero e i tuoi occhi osservavano il mondo con inesausta curiosità”. Poi con tristezza aggiunge: “Avresti dovuto essere il cane della mia vecchiaia, piano piano, con gli anni, avremmo rallentato il passo insieme e poi, un giorno ci saremmo seduti sulla panca davanti casa e avremmo visto il sole tramontare, consapevoli che, oltre il tramonto del giorno, quello sarebbe stato anche il tramonto della nostra vita”. (Continua dopo la foto)











“Nei lunghi anni di compagnia, con la tua gioiosa felicità saresti stata l’antidoto naturale all’inevitabile malinconia del passare degli anni – continua nel post Susanna Tamaro – Ma purtroppo non è stato così”. “Addio, piccolo raggio di luce, meraviglioso arcobaleno che – conclude la scrittrice – hai allietato un tempo purtroppo così breve”. Il post di addio a Pimpi ha fatto presto il giro della rete e oggi la Tamaro racconta la storia della sua cagnolina al Corriere della Sera. (Continua dopo la foto)













“È morta per arresto cardiaco dopo aver ingerito uno di quei bocconi che certi cacciatori lasciano in giro per neutralizzare le volpi o altri animali. Il pezzo di carne conteneva una quantità di veleno sufficiente a stroncare un animale medio grande”, dice al Corriere, aggiungendo che i tentativi per salvarla sono stati inutili: la polpetta avvelenata ha stroncato quasi subito il cane della scrittrice. L’aveva preso sei mesi fa dal canile di Orvieto, dopo andava a visitarla “ogni due o tre giorni”. (Continua dopo la foto e il post)





Ti ho cercata a lungo e, alla fine, ti ho trovata dietro le sbarre di un canile. Per un mese, come la Volpe con il… Pubblicato da Susanna Tamaro su Domenica 13 gennaio 2019



“Pimpi era minuscola, allegra, una lupacchiotta affettuosa. Nelle mie previsioni dovevamo trascorrere i prossimi decenni vicine, fin quasi a invecchiare insieme”, racconta ancora al Corriere. La Tamaro si è è battuta spesso per i diritti degli animali, e nei suoi libri si trovano spesso figure di cani ed altri animali. E lei, che non sa scrivere senza un cane accanto, ha già detto che tornerà al canile per conoscere un altro cane.

Mauro Corona: l’addio social a Roci, il suo cagnolino e migliore amico, commuove i fan