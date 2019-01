Ornella Muti (di nuovo) senza veli su Instagram. Merito della figlia Naike Rivelli, che non è certo nuova a provocazioni e foto osé su Instagram e, ultimamente, condivide spesso anche quelle di Ornella, icona e bellezza senza tempo del cinema italiano Già mesi fa la primogenita dell’attrice aveva immortalato la mamma nuda. Era settembre scorso e la Rivelli aveva voluto festeggiare il suo arrivo nella capitale russa “nel suo stile”. In occasione della collaborazione della Muti con la famosa compagnia di ballo del Bolshoi, Naike l’aveva accompagnata a Mosca e per farlo sapere a tutti aveva condiviso un video in cui entrambe si mostravano senza veli e super sensuali.

Inutile dire che il popolo della rete aveva gradito non poco questo nuovo sguardo indiscreto sulle due e, come al solito, aveva ricambiato con commenti e like sotto al post. Ancora, Naike aveva anche fotografato la mamma con indosso solo un paio di slip e anche in quell’occasione i fan si erano scatenati: Ornella per molti è ”intramontabile” e, per altrettanti, anche dopo i 60 anni, resta ancora più bella della figlia. (Continua dopo la foto)











Più recentemente, i fan della Muti hanno visto sempre su Instagram uno scatto inedito di lei incinta (e nuda). La Rivelli aveva infatti postato una scatto dell’attrice col pancione risalente al 1984, quando era incinta della sua secondogenita Carolina. Un’immagine mai vista prima e privatissima quella della Muti, che è tornata sul set col film di Paolo Virzì “Notti Magiche”. La didascalia: “La dea Ornella Muti e mia sorella Carolina” e vari hashtag che lodano la bellezza della mamma, tra cui “Nuda naturale, struccata”. (Continua dopo la foto)













Anche l’ultimissima foto condivisa da Naike è un omaggio alla bellezza di mamma Ornella, che si è mostrata ancora una volta senza veli in uno scatto di nudo artistico. Inutile dire che anche in questo caso i like e i commenti sono arrivati a pioggia. La foto è diventata subito cliccatissima, raggiungendo e superando i 10mila like in poche ore. Naturalmente a catalizzare l’attenzione dei fan è stato soprattutto il sorprendente fisico dell’attrice che, come fa notare un fan, ha un lato b che è “incredibile per i suoi 63 anni”. (Continua dopo la foto)







Non è però mancata qualche critica. Qualcuno ha ipotizzato qualche ritocco con Photopshop, ma Naike Rivelli ha spento la polemica sul nascere spiegando che è stata usata solo la luce. Altri hanno criticato entrambe per il fatto di stare “sempre nude”, ma i più numerosi sono sicuramente i messaggi di ammirazione e i complimenti. “Fantastica tua madre, è una statua del Canova!”, si legge. E ancora: “Tra le donne più belle di sempre, insuperabile”, “Io ci metterei la firma per essere così anche ora che ne ho 36 di anni…. bellezze così sono eterne, gli occhi che hanno stregato il mondo”.

Ornella Muti in ospedale: la figlia Naike mostra la foto. Cosa è successo