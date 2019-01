Il foro sul manico della padella? Ecco a cosa serve (oltre che ad appenderla)

C’è chi non se l’è mai chiesto. Chi, quel piccolo buco sul manico della padella, neppure l’ha mai visto. Se appartenete alla seconda categoria, una visita oculistica potrebbe essere un soluzione. Se invece appartenete alla prima e siete arrivati a leggere fino a questo punto ecco la verità che dipanerà la nebbia. I buchi nei manici, infatti, hanno una doppia funzione, anche abbastanza intuitiva: ecco a cosa servono. Come abbiamo già detto, non è solo una questione di design. Anzi, in questo caso il gusto estetico dei produttori c’entra davvero poco. Il buco che viene applicato sui manici delle padelle, infatti, serve innanzitutto a permettere di appendere le padelle a dei ganci, in modo da averle comodamente a portata di mano in cucina.

La seconda funzione, ancora più importante, è un'altra: il buco nei manici, infatti, consente di riporre comodamente altri strumenti, come mestoli e cucchiaie, che servono a cucinare con la padella e devono essere sempre a portata di mano.











Tanti sono i fori, per così dire, misteriosi. Chi di noi non ha mai usato un mestolo per scolare gli spaghetti? Come avrete notato all'interno del mestolo c'è un buco. Scommetto che tutti avrete pensato che serva per far defluire l'acqua in eccesso. In realtà questa, anche se comoda, è una funzione secondaria, e che potrebbe essere attuata con forellini molto più piccoli.













Il buco in realtà, è stato creato per misurare la quantità esatta di spaghetti secchi, necessari per una porzione. Un altro foro che sicuramente vi avrà incuriosito è quello che si trova all'estremità del bastoncino sotto il famoso lecca lecca chupa chups. Molti di noi, soprattutto da piccoli avranno provato ad usarlo come fischietto. Ma non è stato creato per questo scopo.







In realtà serve per dare stabilità alla caramella per impedire che lo stecchino e la caramella si separino facilmente. Infatti una parte di essa, in fase di produzione va a riempire quel piccolo forellino così da rendere il lecca lecca più forte. Chi non conosce la più famosa penna al mondo cioè la Bic. Vi sarete sempre chiesti a che cosa serve il foro sul tappino. Sicuramente, soprattutto a scuola, vi sarà capitato di mordicchiare insistentemente il tappino, soprattutto prima di una interrogazione. Prevedendo che accidentalmente il tappino potesse essere ingerito involontariamente dai bambini, o anche da adulti distratti, andando ad ostruire le vie respiratorie, il foro permette di far passare una quantità di aria sufficiente fino all’arrivo dei soccorsi, evitando quindi un possibile soffocamento.

