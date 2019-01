Da quando il pubblico l’ha conosciuta ad Amici, Emma Marrone è diventata una delle cantanti italiane più amate. Un talento e una voce indiscussi, quelli della salentina lanciata dalla scuola più famosa della tv, ma anche una simpatia e una genuinità che ha fatto subito innamorare i fan. È molto seguita anche sui social network Emma, dove condivide spesso scatti del suo quotidiano e, se ne sente il bisogno, risponde personalmente e per le rime a chi la attacca.

Come è successo di recente, quando ha pubblicato una foto che la ritrae a St Moriz avvolta in una pelliccia. Lo scatto ha subito destato l'ira di alcuni fan, soprattutto da quelli animalisti, perché in molti hanno creduto che la pelliccia indossata fosse vera. Ne è nato un polverone tale da spingere la cantante a specificare nel post che in realtà si trattava di una pelliccia finta. La precisazione, però, non deve essere bastata e gli hater hanno continuato a criticarla duramente.











"Ma non avevi un cane?", "Sei tu la vera bestia", "Vergognati sei un'assassina.", le hanno scritto alcuni, tra i tanti commenti, sotto a quella foto. La replica di Emma per mettere a tacere chi la stava insultando in modo così pesante e soprattutto ingiustamente e per spegnere una polemica che non aveva ragione di esistere, è arrivata poco più tardi, tra le Storie di Instagram.













"Per tutti quelli che si stanno indignando per la pelliccia, ripeto che è finta – ha fatto sapere Emma prima di mostrare l'etichetta della pelliccia – Vorrei venire a casa vostra e vedere quanti di voi fanno la raccolta differenziata e si impegnano a rispettare la natura. Il fatto è che non vi interessa sapere se la pelliccia è vera o finta. Strumentalizzate ogni cosa solo per dar sfogo alla vostra cattiveria".







Ma ora parliamo di una foto che invece ha generato commenti di tutt’altro genere. Una specie di regalo ai suoi fan (che hanno apprezzato), quello di Emma che per l’occasione ha aperto il cassetto dei ricordi e condiviso una foto di quando non aveva poco più che 20 anni e non era ancora famosa. All’epoca i suoi capelli erano lunghi e castani e le sopracciglia molto diverse, come sottolinea nel post, ma per il resto è rimasta identica. “2006. Avevo i capelli scuri e lunghissimi, le sopracciglia un po’ troppo sottili, la pelle del viso immacolata, un sacco di sogni da realizzare e non avevo la minima idea di come sarebbe cambiata la mia vita. Super mega throwback”. E comunque stava benissimo anche così Emma, che da anni sfoggia la chioma bionda e corta.

