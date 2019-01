Lory Del Santo ha dovuto affrontare un dolore devastante l’estate scorsa, quello per la morte del figlio Loren, 19 anni. Un dolore che ha più volte raccontato in televisione. Nonostante la tragedia che l’ha colpita, Lory non si è mai mostrata debole agli occhi del pubblico, anzi. Ha voluto esorcizzare il suo dolore interiore partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip poco tempo dopo il grave lutto. Una decisione, questa di andare al reality, che ha destato molto scalpore.

Numerosi, infatti, i commenti di polemica da parte di volti noti e non a seguito della scelta di Lory Del Santo di entrare nella casa più spiata d'Italia, ma nonostante tutto e tutti lei si è sempre detta convinta di volersi buttare in quella nuova sfida. E nella Casa ha fatto arrivare un messaggio di speranza, ricordando che la vita va avanti e che a una perdita del genere bisogna rispondere aggrappandosi a ciò che di bello resta.











Lory Del Santo ha partecipato al reality di Canale 5 perché qull'esperienza, stando a quanto dichiarato da lei stessa in più occasioni, le avrebbe permesso di affrontare meglio il dolore per la perdita del figlio. "Il Grande Fratello Vip è stato molto utile, un passaggio che mmi ha fatto davvero bene", ha confidato a Barbara D'Urso, a Domenica Live, appena uscita dal gioco. Come detto, più volte Lory ha affrontato l'argomento in televisione. Sui suoi canali social, invece, la showgirl 60enne non aveva più scritto nulla fino a qualche ora fa.













Da settembre scorso, Lory non aveva più condiviso foto di Loren. È il primo post dopo mesi quello pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram. Si tratta di una foto in bianco e nero di Loren in compagnia del suo cane Jordan scattata poco tempo prima della tragedia (avvenuta ad agosto, ndr) come spiega Lory nella didascalia del post, dolcissima e allo stesso tempo straziante.







“Luglio 2018. Avevo dipinto una parete e Jordan si è sporcato il muso…”. Così Lory commenta lo scatto del figlio, fotografato in un suo momento di vita privata poco tempo prima della morte. È come se, ancora una volta, Lory volesse ricordare il bello di quello che è stato, perché questo è ciò che conta. Inutile aggiungere che nel giro di pochissimo il post di Lory è stato sommerso da cuoricini e messaggi di affetto e vicinanza dei fan.

