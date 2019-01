Greta Menchi è una delle youtuber più famose in Italia. Greta è molto giovane ma ha già vissuto tantissime esperienze, partendo dal web per arrivare a cinema, musica e televisione. Giovani e giovanissimi la vedono come proprio idolo e la sua popolarità continua ad aumentare nel tempo. Greta Menchi comincia a postare video su Facebook nel 2013. In quell’anno Greta comincia a postare diversi video sui social, partendo proprio da Facebook: in questi video Greta parla dei problemi comuni della sua età, mettendoci dentro molta ironia. Sempre nello stesso anno Greta apre un proprio canale You Tube da nome MyblogGreta, diventato poi Greta Menchi, che, con il passare del tempo, raccoglie sempre più visualizzazioni, consensi e condivisioni.

La Menchi, tramite delle domande rivoltele dalle sua fan, raccoglie delle confidenze, espone il proprio pensiero su diversi argomenti (rapportarsi con l’altro sesso, il rapporto con il proprio corpo, la palestra, la tecnologia), soprattutto di fascia teen, e diffonde consigli: tutto ciò l’aiuta a farla diventare sempre più popolare. Ultimamente la giovane youtuber è finita al centro delle critiche per via dei numerosi interventi estetici a cui si è sottoposta. Moltissimi fan l’hanno accusata di aver esagerato con filler e bisturi ma lei ha risposto affermando di avere ‘tutto il diritto a rifarmi’. (Continua a leggere dopo la foto)











Rispetto a quella dolce ragazzina che tutti conoscevamo, oggi Greta Menchi appare molto diversa: le labbra sono esageratamente gonfie, e il viso ha cambiato totalmente i lineamenti. Stessa cosa per il seno, che sembra essere passato sotto ai ferri di un chirurgo. In questi ultimi giorni la ragazza è finita al centro delle cronache per via delle accuse lanciate da un ex amico. Guglielmo ha lanciato delle stories che non sono passate affatto inosservate, in cui diceva che qualche tempo fa ha organizzato una vacanza di un mese con Greta, dalla quale però non avrebbe mai ricevuto i soldi. E il conto totale ammonterebbe a 10 mila euro, cifra che Guglielmo sostiene di aver sborsato di tasca sua, senza ricevere la metà da parte della youtuber, così come avevano pattuito in un primo momento. ‘Il conto dei 10 mila euro l’ho pagato io, perché te eri tutta drogata’, ha dichiarato Guglielmo su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)













Le accuse che Guglielmo ha mosso in queste ore sui social sono decisamente molto pesanti e c’è da scommettere che la youtube potrebbe non restare in silenzio di fronte a questo brutale attacco, che ha già fatto smuovere in massa i suoi tantissimi fan sui social. A quel punto il ragazzo ha lanciato un appello a Greta, chiedendole di ridargli i soldi che gli spettano: ‘Ridammi i soldi, oppure te li sei già pippati tutti?’, ha aggiunto il ragazzo, alludendo al fatto che la Youtube ancora oggi farebbe uso di sostanze stupefacenti. (Continua a leggere dopo la foto)







Greta Menchi è stata fidanzata con Fedez. Prima di Chiara Ferragni, c’era Greta Menchi: la star di Youtube è stata fidanzata con il rapper per qualche mese, trascorrendo tutta l’estate 2016 insieme. Sembrava che tra i due ci fosse solo un rapporto lavorativo in mezzo e una bella amicizia, ma evidentemente non è stato così. I due sono stati visti spesso insieme, tra uscite e serate in discoteca.

