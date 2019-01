Francesco Chiofalo si è svegliato e sta bene. L’ex concorrente di Temptation Island, meglio conosciuto come “Lenticchio”, è stato operato oggi al San Camillo per un tumore al cervello. ‘’L’operazione, malgrado fosse complessa, è andata bene e Francesco si è risvegliato’’, fanno sapere dall’ospedale. Non c’è ancora un bollettino ufficiale, visto che la prassi vuole che la prognosi sia sciolta dopo 24 ore.

Al momento si trova nel reparto di terapia intensiva per il post operazione. Chiofalo è stato operato per un meningioma benigno: la famiglia aveva fatto sapere che il ragazzo era entrato in sala operatoria alle 9 di stamattina. L'operazione si sarebbe conclusa intorno alle 18. "Ce l'ho fatta… Sto bene #andràtuttobene", ha scritto su Facebook Francesco Chiafalo. L'ex concorrente di Temptation Island ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan preoccupato per l'esito dell'operazione a cui è stato sottoposto.











La foto lo vede fare il segno dell'ok sul letto dell'ospedale, il San Camillo di Roma, dove è stato operato. Sollevati tutti i suoi fan che hanno seguito con attenzione lo sviluppo della situazione e naturalmente la famiglia ed alcuni amici che erano presenti all'ospedale per sostenere il giovane romano. ''Mai avuto così paura – ha scritto il giovane su Instagram – era da un po' che non mi facevo vedere in video. Domani mi tocca'', così Francesco Chiofalo su Instagram aveva condiviso con i follower la lunga sera prima dell'intervento.













Nelle stories l'ex concorrente di Temptation Island non nascondeva la paura e ringraziava tutti per l'ondata d'affetto con cui era stato travolto da quel terribile giorno, poco prima di Natale, in cui aveva annunciato di avere un tumore al cervello. Francesco aveva dato la notizia poco prima di Natale con un post Instagram. "Abbiamo trovato nel tuo cervello una macchia molto grossa, tu ne sapevi qualcosa? No ca**o, non sapevo niente".







È così che Francesco ha iniziato a parlare del suo dramma, aggiungendo di essere stato sottoposto in un secondo momento a tutti gli accertamenti di rito che hanno portato alla conferma del tumore, nonché alla scoperta delle sue significative dimensioni: 5 centimetri, come una palla da biliardo. Queste, in sintesi, sono state le rivelazioni che Chiofalo ha fatto tramite una serie di Instagram Stories.

