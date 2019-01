Abbiamo lasciato Loredana Lecciso con un nuovo lavoro, la ritroviamo anche con un nuovo look. Per chi non fosse aggiornato sulle ultime, la ex Lady Carrisi ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa al settimanale Nuovo, a cui ha raccontato di essersi lanciata in una nuova avventura anche grazie al sostegno di Al Bano. Di cosa si occupa oggi? Crea profumi. La sua linea si chiama Lory72 e sarà presto in commercio. Al momento è composta solamente da due fragranze per donne, un omaggio alle figlie Brigitta (nata dal matrimonio con l’ex marito Fabio) e Jasmine, ma non esclude di ideare anche un’essenza maschile da dedicare, per par condicio a questo punto, al figlio minore, Al Bano Junior, nato dalla relazione con il cantante pugliese.

"Al Bano mi è stato molto vicino in questa fase delicatissima fatta di scelte – ha spiegato la Lecciso a Nuovo -. L'idea dei profumi è nata un anno fa, quando stavamo ancora insieme. Mi ha dato consigli preziosi e molto interessanti. A lui l'idea è piaciuta subito".











E questa è la nuova sfida della Lecciso che, come anticipavamo, con l'arrivo del nuovo anno ha dato anche una rinfrescata al suo look. Lo ha mostrato sui social, dove ultimamente è molto attiva. Dopo aver condiviso su Instagram le foto delle feste di Natale (e sì, ha trascorso quei giorni in compagnia di Al Bano, oltre che con i figli e la sorella), Loredana ha pubblicato un selfie che non è certo passato inosservato tra i suoi numerosi follower.













La showgirl ha infatti deciso di cambiare look, passando da una chioma bionda platino a un castano cenere. I fan, che erano rimasti alla foto di Loredana biondissima ritratta tra gli Al Bano della sua vita – il cantante e il figlio -, hanno notato subito i capelli diversi e, a giudicare dai like e dai commenti, hanno apprezzato la decisione di tingerli con un colore più naturale. Nel giro di qualche ora lo scatto ha collezionato più di quattromila cuoricini e una lunga serie di messaggi.







“Sei bellissima con il nuovo look”, “Sembri una ragazzina cosi naturale”, le hanno scritto i follower. E ancora, tra i tanti commenti: “Stai meglio con i capelli più scuri”, “Mi piaci, stai benissimo, sei più naturale e ti fa più bella che con i capelli lisci biondissima ti valorizzi così” e“ Quando, come in questa foto, appari più naturale sei davvero bellissima. Lascia perdere il biondo totale, apri le porte ad un effetto più naturale”. Insomma, Loredana piace di più castana.

