Di recente Annalisa Minetti si è raccontata a Caterina Balivo nel salotto tv di ‘Vieni da me’. La cantante ha parlato della sua carriera, ma anche del suo privato, come il momento in cui ha scoperto il grave problema agli occhi. “Avevo 18 anni quando il medico mi ha chiesto se avessi mai visto le stelle. Certo che le vedevo, ma mi sfuggivano i dettagli delle cose. Non mi sono mai chiesta come vedessero gli altri. Quando poi mi hanno detto che avevo una malattia per la quale avrei perso la vista, a casa nessuno ne ha fatto un dramma, tranne mio padre che ha subito il colpo”.

È anche una mamma Annalisa e si è emozionata nel confessare al pubblico e alla Balivo il suo dolore più grande, quello di non poter vedere crescere i suoi figli, le trasformazioni di Fabio, 9 anni, che è nato dal suo precedente matrimonio con Gennaro Esposito, ed Elena, venuta al mondo il 29 marzo scorso, la prima figlia avuta da Michele Panzarin, sposato nel 2016. (Continua dopo la foto)











Quarant’anni, Annalisa Minetti è una mamma, una cantante, una studentessa, un’atleta, una scrittrice, una modella e una conduttrice tv. E ha dimostrato che l’assenza della vista per lei non è un limite: ha sempre rincorso i suoi sogni e raggiunto i suoi traguardi, ma secondo alcuni la scelta di mettere al mondo dei figli è stato un gesto egoista e per questo è stata attaccata duramente su Instagram. (Continua dopo la foto)













Già, Annalisa Minetti, colei che ha sempre sostenuto coi fatti come la disabilità che l’ha colpita ormai da anni non è e non deve essere un ostacolo al normale svolgimento della sua vita, si è ritrovata ad essere attaccata per la scelta di avere avuto il secondo figlio. Gli hater si sono scatenati dopo aver visto un suo scatto, apparso su Instagram, che voleva solo essere un modo per condividere la sua gioia coi fan: quello che la mostra abbracciata alla piccola Elena mentre festeggia il 27 preso al suo ultimo esame. (Continua dopo foto e post)







“Certo cieca… non avrei messo al mondo un secondo figlio. E certo non vorrei far cose oltre la normalità solo per apparire normale. È una persona piena di sé”, ha scritto qualcuno, sostenuto da altri, sotto alla fotografia in cui la Minetti abbraccia la figlia e scrive “Festeggio il mio 27 all’esame di oggi con la mia fan #1”. Lei non ha replicato, ma c’è da dire che sono stati moltissimi i fan che hanno preso le sue difese. Persone che le suggeriscono di non dare peso a quei commenti e che la stimano e la supportano per quello che ha fatto e che fa ogni giorno. Sempre col sorriso sulla bocca.

