Poca mondanità e gossip e grande discrezione sulla sua vita privata, soprattutto sentimentale. E infatti, nonostante i rumor, non è dato sapere con certezza se Gabriel Garko sia impegnato oppure no. Per anni il protagonista de L’onore e il rispetto è stato legato alla giovane collega Adua Del Vesco, ma nell’ultimo periodo erano circolate voci di una crisi e una rottura della coppia. Di conseguenza, si sono fatte avanti le voci di una “fidanzata segreta”, ma anche in questo caso il proverbiale riserbo dell’attore oggi 46enne ha avuto la meglio.

Sui social, dove non è proprio attivissimo, Gabriel a volte risponde e l’ha fatto anche ultimamente, quando una fan l’ha accusato di essere un “gran maleducato”. Ma cosa è successo? In pratica l’attore è finito al centro delle polemiche a causa di una foto negata a una sua ammiratrice. Garko si trovava in vacanza a Tenerife e la sua presenza non è passata inosservata, ma non avrebbe gradito le eccessive attenzioni di una fan che ha poi raccontato l’episodio su Instagram. (Continua dopo la foto)











“Bellissimo, e dal vivo lo è ancora di più, ma è anche un gran maleducato – ha spiegato l’utente delusa – Non si presta a fare le foto con quanti seguono tutti i suoi film. A mia madre ha fatto segno col dito – ha svelato parlando del suo rifiuto di scattare foto ricordo – e ad altre ragazze ha detto che era in vacanza. Ma se non ci fossimo noi?”. Puntuale, però, è arrivata la replica di Gabriel Garko, che ha deciso di rispondere direttamente alla donna, spiegando di avere diritto alla sua privacy, anche se è un attore famoso. (Continua dopo la foto)













“Per me definire una persona maleducata è ben altro – ha scritto l’attore – Ad esempio quando qualcuno cerca di fotografare una persona famosa o non di nascosto. Questa è maleducazione. Decidere di fare una foto con una persona che te lo chiede non è comunque obbligatorio – ha concluso -, ma sembra che lo sia diventato perché tutti ignorano il ‘momento’. Comunque la ringrazio degli insegnamenti e dei complimenti”. Tanti hanno commentato l’episodio, anche un’altra fan che ha poi rincarato la dose. (Continua dopo la foto)







“Gabriel ha scelto di alloggiare nella zona dell’isola con la più alta concentrazione di italiani, quindi doveva immaginare che la sua privacy non sarebbe stata tutelata. Io sono riuscita a fare un selfie ma era evidente che non era gradito”. Garko ha quindi tenuto a specificare che avrebbe fatto la foto se i fan l’avessero chiesa con educazione: “Se aveste avuto il buon gusto e l’educazione di chiedere, l’avrei sicuramente fatta – ha aggiunto – E dopo questa, ho capito tutto”.

