Da quando Fedez e Chiara Ferragni sono partiti per le Maldive – cioè prima di Capodanno – sono stati tanti, tantissimi i momenti della luna di miele condivisi con i follower. La cosa certamente non stupisce, visto che i Ferragnez sono la coppia più social che ci sia, e a giudicare dalle reazioni (tolte quelle dei soliti haters) i fan hanno gradito. Il rapper e l’influencer sono seguitissimi in rete e ogni post o Storia racimola like che i comuni mortali non collezionerebbero nemmeno in una vita intera.

Sappiamo praticamente tutto (o quasi, si spera) del viaggio da nozze da sogno che si sono concessi quattro mesi dopo lo spettacolare matrimonio del primo settembre scorso a Noto, in Sicilia. Anche quanto hanno pagato perché c’è chi ha fatto subito i conti in tasca ai genitori di Leone che, per la cronaca, è rimasto a casa con i nonni. A quanto pare, il costo del soggiorno al Kudadoo Maldives Private Island, resort extra lusso composto da sole 15 camere che offrono moltissimi comfort, va dai 20mila ai 28mila euro a settimana. (Continua dopo la foto)











Poi, a proposito di momenti condivisi coi fan, i due non proprio novelli sposini hanno anche cenato al famoso ristorante sottomarino con pareti di vetro, Ithaa Undersea Restaurant. Il prezzo di una cena? Si va dai 160 ai 250 euro a persona. E poi gli scatti bollenti di Chiara. Prima quello con il lato b in primo piano con vista mare per augurare buon anno, dove nella didascalia la blogger scriveva “Looking at the beginning of this 2019 like”. (Continua dopo la foto)













Ancora, proseguendo nel racconto delle cartoline dalle Maldive dei Ferragnez che sono finite subito sui giornali, la Ferragni si è lasciata immortalare completamente nuda e immersa nell’acqua mentre si fa il bagno nella vasca da bagno della sua lussuosa suite. L’ultimo momento della luna di miele di Chiara e Fedez che vogliamo raccontarvi è invece decisamente più romantico. Il più emozionante di tutti. (Continua dopo foto e post)







I coniugi Lucia si stavano rilassando quando, a un certo punto, Chiara non ha trattenuto la commozione ed è scoppiata in lacrime ascoltando il romantico brano ‘Perfect’ di Ed Sheeran, intonato da un artista che si stava esibendo nel locale dove i due hanno trascorso la serata. Brano che è stata la colonna sonora del loro matrimonio. “Piango ogni volta”, ha ammesso Chiara con gli occhi lucidi in un video pubblicato tra le Instagram Stories, lasciandosi poi andare ad un abbraccio e a un bacio sulle labbra con il marito.

Regali di Natale assurdi tra Chiara Ferragni e Fedez. Fan senza parole