Forse la ricordate bambina Hailie Scott, ovvero la figlia di Eminem, quella di ‘Mockingbird’, ‘When I’m Gone’ e ovviamente ‘Hailie’s Song’, ma è cresciuta. La piccola di cui cantava Silm Shady a inizio anni 2000 ha compiuti di recente 23 anni ed è diventata uno spettacolo di ragazza, come mostrano i suoi scatti social. Classe 1995, Hailie (il suo nome completo è Hailie Jade Scott Mathers) è nata dalla relazione tra Eminem, al secolo Marshall Mathers, e Kimberly Scott.

I due si erano conosciuti al liceo e avevano iniziato una relazione ancora 17enni, sei anni prima della nascita della loro bambina. Il matrimonio tra Eminem e Kimberly arrivò solo nel 1999, ma dopo appena 2 anni arrivò anche il primo divorzio. Eminem, nel brano Kim, contenuto in The Marshall Mathers LP, aveva infatti raccontato della violenza domestica inflitta alla sua compagna e moglie, episodio che spinse la donna a tentare addirittura il suicidio tagliandosi le vene dei polsi.











Poi, grazie ad Hailie, i due si sono riavvicinati e risposati nel 2006 anche se successivamente, a causa delle dipendenze dalle droghe di lui, anche il loro secondo matrimonio ha finito per naufragare molto presto, allontanando di fatto la figlia dal papà. Dopo il divorzio, i genitori della ragazzina hanno optato per la custodia congiunta di Hailie, che col tempo ha decisamente recuperato il rapporto con il padre. Ultimamente, infatti, sono stati avvistati insieme a diversi concerti.













La figlia di Eminem è andata scuola a Detroit, si è diplomata alla Chippewa Valley High School, una scuola pubblica a Clinton Township, Michigan, e ora studia alla facoltà di psicologia della Michigan State University. A parte queste informazioni e il suo amore sconfinato per i cani – quelli di razza shiba-inu in primis – si hanno però poche informazioni su di lei, che è riservatissima.







Sui social è molto seguita (su Instagram conta quasi un milione e mezzo di follower), ma non ama svelare i dettagli della sua vita privata. Hailie posta scatti di vita quotidiana, ma spiccano le foto in cui viene messa in risalto tutta la sua bellezza. È davvero uno spettacolo di ragazza, con il fisico scolpito, hairstyle sempre perfetto, make up e look studiati per bene. I suoi post, che ogni volta collezionano migliaia di like, parlano da soli.

