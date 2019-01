Il 2018 è stato un anno importante per Fabrizio Corona. “Il mio primo anno da detenuto in libertà“, lo ha definito su Instagram. L’ex re dei paparazzi si appresta ad affrontare il 2019 con il suo solito spirito combattivo. Ora però alle porte ci sono altri dodici mesi in cui tuffarsi e come si suol dire, ‘anno nuovo, vita nuova’.

Nel suo caso anche look nuovo, visto che per il 2019 Fabrizio ha deciso di dare un ‘taglio’ al passato e presentarsi con un’acconciatura inedita. Molto inedita. “Pronto per un 2019 da battaglia”, scrive su Instagram, ritraendosi con un nuovo taglio. Via il ciuffo, meglio ordine e disciplina. Dunque eccolo apparire con i capelli cortissimi, rasati. Tra le foto pubblicate dall’ex re dei paparazzi anche quella in cui mostra i suoi nuovi tatuaggi. (Continua a leggere dopo la foto)











”SERPENTI NELLA MIA TESTA”, recita la foto che mostra un serpente tatuato sulla nuca. E ancora: “Ho fatto brutte brutte cose”, riferendosi con tutta probabilità ai guai giudiziari che lo hanno portato in carcere. Da questa primavera Fabrizio Corona è in libertà vigilata, con la ferma intenzione di non tornare più in cella. Il taglio dei capelli dovrebbe insomma rappresentare un taglio col passato. Allo scadere del 2018 Fabrizio ha voluto voluto fare gli auguri di buon anno ai suoi followers di Instagram con una foto che è stata molto criticata. (Continua a leggere dopo la foto)













“Mi ero dimenticato di dirvi una cosa: come vedete sto già stappando #stocazzo #nonmiavetefattoniente ma almeno fatevi due risate #buonanno nel mio primo anno da detenuto in libertà“, ha scritto pubblicando una sua foto hot. Nello scatto si vede infatti l’ex re dei paparazzi seduto sul letto, mentre fa la linguaccia, con indosso solo un maglione: sotto è completamente nudo e tiene le mani sui genitali, censurati con un’emoticons con il logo di King, il suo giornale online. (Continua a leggere dopo la foto)







La foto però, non è piaciuta ai suoi fan che nei commenti l’hanno definita troppo volgare e si sono scagliati contro di lui: “Sarebbe già imbarazzante se avessi 16 anni ma a 44 non si può vedere dai”, scrive qualcuno. E ancora: “Sei davvero un signore”, “Squallido”, “Esibizionista cronico”. Ma c’è anche chi ipotizza che si tratti in realtà di una foto vecchia: “Fra l’altro la foto è vecchia. Non vedo i tatuaggi nuovi sulla testa, poi la faccia si vede che e’ più giovane . Buffone”, gli scrivono.

