Botta e risposta social tra Matteo Salvini e J-Ax. Ma bisogna tornare indietro di qualche settimana per capire meglio. Tornare indietro, cioè, a un’intervista che il rapper ha rilasciato al Corriere della Sera prima di Natale e dove ha ripercorso questo suo anno, che tra l’altro è il suo secondo da papà. Lui e la moglie sono diventati genitori di Nickolas due anni fa e qualche mese prima dell’intervista al Corriere J-Ax aveva parlato del ruolo di padre e delle difficoltà che aveva avuto con la moglie ad avere un figlio anche nella canzone ‘Tutto sua madre’.

Nella chiacchierata col giornalista del Corriere, l’artista, che è noto per non avere peli sulla lingua, aveva anche toccato temi di politica. “Ancora mi stupisco dell’interesse che c’è attorno a quello che io penso, per esempio sui temi della politica. Perché in teoria dovrebbe essere rimasto qualcuno a fare opposizione e a dire certe cose. Ma a quanto pare non c’è più nessuno. O, forse, è come riconoscere che chi c’è ha meno credibilità di J-Ax…”, aveva detto. (Continua dopo la foto)











Aveva poi sottolineato la sua delusione di questo Governo (“da chi crea un allarme che non c’è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa”) e scherzato anche sul fatto che nonostante alcune sue prese di posizione non sia stato tra i rapper dissati dal Ministro degli Interni Matteo Salvini (“Si vede che Di Maio glielo ha impedito. Forse sono nel contratto di governo: niente campagne contro Ax che ha sostenuto i 5 stelle”). (Continua dopo la foto)













A proposito di Salvini, prima dell’arrivo del nuovo anno, J Ax aveva anche espresso sempre sulle pagine del Corriere della Sera un desiderio per il figlio Nickolas, che compirà 2 anni a febbraio prossimo: “Oltre alla fattoria degli animali, vorrei per lui un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Matteo Salvini”, aveva detto a chiare lettere e oggi il ministro ha ricondiviso quell’articolo. (Continua dopo foto e post)





Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato 🍫😘😘 https://t.co/2sALDd5FVg — J-Ax (@jaxofficial) January 2, 2019



“A J-Ax doppio bacione!”, ha scritto il ministro dell’Interno postando l’articolo su Facebook con le dichiarazioni del rapper che, a stretto giro, ha controreplicato su Twitter: “Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato”. Un botta e risposta che è stato commentatissimo in rete, tra chi applaude al cantante e chi gli consiglia di limitarsi a fare il suo mestiere.

