Dopo quasi quattro mesi dal loro matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni sono finalmente partiti per la luna di miele. Destinazione Maldive, ma con lo smartphone sempre a portata di mano per documentare, al solito, ogni istante (si spera non proprio tutto, ma almeno questa è l’impressione). Il viaggio di nozze, però, è cominciato subito con una polemica: nell’immancabile foto in aeroporto con valigie accanto i fan hanno notato che con il rapper e la fashion influencer non c’era il figlio Leone e questa assenza, per motivi oscuri, non è andata giù. Ne è nata immediatamente una polemica, fin quando non è stata la stessa Chiara a dare spiegazioni.

“È la nostra luna di miele, prendiamo 2 voli diversi e andiamo su un’isola privata lontana da ospedali – ha tuonato la Ferragni dal social – Ti sembra un viaggio adatto a un bimbo di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell’acqua? Sta benissimo con i suoi nonni che lo amano ed è per una settimana per il nostro viaggio di nozze. Ma potete per una volta tenervi i vostri giudizi senza senso per voi? Chiedo troppo?”. (Continua dopo la foto)











Chiarito il motivo dell’assenza di Leone e rassicurati i follower, Chiara e Fedez sono partiti verso sole, spiaggia bianca e mare cristallino per godersi la loro mini luna di miele in un resort che, non si fatica a crederci, extralusso. Come dicevamo, gli aggiornamenti dalle Maldive sono stati e sono praticamente quotidiani e, tanto per non farsi mancare nulla, c’è scappata anche una foto bollente. Sì, un’altra dopo quelle ampiamente discusse della coppia totalmente senza veli a letto e di Chiara in topless di fronte allo specchio. (Continua dopo la foto)













Chiara Ferragni ha postato uno scatto hot per il nuovo anno che la mostra di spalle mentre col lato b in primo piano guarda verso il mare, seguito dalla didascalia: “Looking at the beginning of this 2019 like” (“Guardando all’inizio del 2019”). La foto naturalmente ha fatto il pieno di “like” e di commenti entusiasti, mentre qualche fan aspetta con impazienza il commento di Fedez che sembra non aver gradito. Tra la miriade di scatti e clip che i Ferragnez hanno condiviso coi fan dalle Maldive, anche quelli di una cena romantica sott’acqua. (Continua dopo foto e post)







Come mostrato in varie Storie di Instagram, la coppia ha scelto di mangiare all’Ithaa Undersea Restaurant, un ristorante in cui si cena circondati dal mare. Il locale sorge all’interno del Resort Conrad Maldives Rangali Island e il dato curioso è che è stato costruito nel 2004 interamente a Singapore. Solo poi è stato trasportato alle Maldive. È il più grande del genere e si trova a 5 metri sotto il livello del mare. Curiosi di sapere quanto costa prenotare in loco e cenare in questo posto meraviglioso? Non poco, è evidente: almeno 240 euro a persona, ma di sicuro è un’esperienza pazzesca.

Il lato b mostrato a tutti. Il 2019 di Chiara Ferragni inizia col botto. La foto hot