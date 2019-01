Molti i vip che hanno pensato di augurare buon anno ai fan su Instagram, anzi moltissimi. Ognuno a modo suo, tra foto dei momenti più belli del 2018 e nuovi scatti, magari realizzati in qualche spiaggia paradisiaca dove sono volati per trascorrere il Capodanno. Tra questi ultimi anche la meravigliosa Anna Falchi, che sceglie di fare auguri a dir poco bollenti sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che l’attrice e soubrette, 46 anni compiuti ad aprile scorso, regala ai follower scatti provocanti.

Lo aveva fatto anche a fine estate con un’immagine che aveva letteralmente mandato in delirio la rete: quella con cui aveva augurato la buonanotte ai suoi sostenitori. Avranno dormito sonni tranquilli dopo aver visto quello scatto super hot? Chissà… ‘Woman in the mirror’, ‘donna allo specchio’, scriveva lei nella didascalia dello scatto in cui, appunto, si mostrava in piedi, di fronte a uno specchio. Ma senza veli. (Continua dopo la foto)











Inutile dire che i like e i commenti erano arrivati a pioggia. Più di 2mila i messaggi lasciati sotto al post della showgirl, tra “Sei sempre più bella”, “Donna fantastica”, “Eterna”, “Sei sempre la numero uno”. Qualcuno le faceva anche notare che “così mandi tutti all’ospedale però!”. Insomma, i fan hanno apprezzato e pure parecchio. La Falchi, d’altronde, è una vera dea: viso da bambola a parte, il fisico sembra davvero non risentire dello scorrere del tempo. (Continua dopo la foto)













Un’ulteriore prova della sua bellezza arriva, come anticipavamo, con la foto di buon anno. “Buon Anna”, anzi. La Falchi scrive scherzosamente proprio così sulla cartolina di auguri apparsa sul suo profilo Instagram dove si mostra sdraiata sulla sabbia dorata di Miami, a pancia in giù e completamente senza veli. Sì, completamente. I fan sono rimasti di stucco alla vista di quello scatto hot e più di qualcuno le ha chiesto se si trattasse di una foto di adesso o appartenente al passato. (Continua dopo foto e post)







Di sicuro quell’immagine di Anna nuda sulla spiaggia (dove tra l’altro si vedono bene altre persone) a molti ha riportato alla mente quelle mitiche del calendario in cui, nell’ormai lontano 1996, aveva posato per Max in tutta la sua sensualità. Ma la didascalia è eloquente e la stessa Anna conferma che la foto è ‘fresca’: “Mancano ancora poche ore, qui a #Miami, ma a voi che mi seguite dall’Italia auguro un Super 2019 #buonannonuovo #2019 #imieiattimi #happynewyear #annafalchi #buonanna”. Che fisico pazzesco!

