Gigi D’Alessio mostra per la prima volta il volto di Andrea: il figlio di Anna Tatangelo

Andrea D’Alessio è il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. È nato il 31 marzo 2010, quando la cantante di Sora aveva appena 23 anni. Lady Tata, purtroppo, prima di restare incinta di Andrea, ha avuto un aborto spontaneo. In questi giorni il cantante napoletano ha mostrato per la prima volta il volto del bambino. Dopo un periodo di forte crisi, durante un anno, Gigi e Anna sono tornati definitivamente insieme e in questi giorni si trovano a Napoli dove il cantautore si è esibito in alcuni concerti.

Proprio in questa occasione il cantante ha pubblicato su suo account Instagram la foto che lo ritrae insieme al figlio Andrea e a Luco, un altro figlio avuto dall'ex moglie Carmela. La foto ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei fan della coppia. Andrea è identico a mamma Anna e per la prima volta si mostra sorridente accanto al papà e al fratello.











La cantante in questi anni ha sempre pubblicato foto insieme al figlio, ma facendo attenzione a coprire sempre il suo volto. Oggi, invece, tutti possono ammirare la bellezza di Andrea. Come detto, nello scatto compare anche Luca, figlio di D'Alessio e dell'ex moglie. La vita sentimentale di Gigi D'Alessio, infatti, è stata abbastanza movimentata. È stato sposato con Carmela Barbato dal 1986 fino al 2006. Da questa relazione sono nati tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.













Nel dicembre 2006, in un'intervista al settimanale "Chi", la moglie Carmela ha rivelato l'esistenza di una relazione di Gigi D'Alessio con la cantante Anna Tatangelo (allora diciannovenne).Una storia chiacchierata, specie per la differenza d'età tra i due protagonisti, ma che ha dato luce a una nuova vita (Andrea, ndr). Nel 2017 la doccia gelata per i fan della coppia: "Io e mio figlio ci siamo trasferiti" aveva annunciato a mezzo stampa e social la giovane cantante italiana.







Le avvisaglie di una crisi, rese note dai rotocalchi da oltre un anno, non erano invenzioni o semplici rumors: le cose tra Gigi e Anna non funzionavano più da tempo. Ma 'fortunatamente', la rottura tra i due è durata solo poco tempo: nel giugno del 2018 sono stati beccati nuovamente insieme; niente di serio, dicevano loro, solo amici in comune. Poi un concerto, cuoricini sospetti, fino all'annuncio: "Sì, siamo tornati insieme".

