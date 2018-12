Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso le vacanze di Natale in montagna e tra qualche giorno partiranno alla volta delle Maldive per il famoso viaggio di nozze che dopo il matrimonio spettacolare a Noto del 1 settembre scorso era rimasto in stand by. Naturalmente anche durante le feste la coppia più social che ci sia non ha mancato di aggiornare i fan in ogni momento. Scambio dei regali incluso. Curiosi di conoscere “il pensierino” dei Ferragnez? Visto il loro tenore di vita, non c’è bisogno di sottolineare che non hanno badato a spese per i regali. Anelli, per la precisione.

Per la moglie il rapper ha scelto un anello in oro bianco con uno smeraldo quadrato circondato da diamanti, mentre la fashion influencer ha donato al suo amato un anello di Cartier della collezione Love. Quest’ultimo sul sito della nota Maison di gioielleria è quotato 10.700 euro; il prezzo di quello che ha ricevuto Chiara, invece, resta un mistero, ma a occhio sembra davvero molto prezioso. (Continua dopo la foto)











A festeggiare il Natale in montagna, sulle Dolomiti, c’erano anche i familiari di entrambi, come abbiamo visto nelle loro (numerose) Storie di Instagram. Ma poteva mancare qualche polemica secondo voi? Certo che no, anche se di sicuro Chiara e Fedez non saranno affatto rimasti stupiti considerando che non c’è giorno in cui non si parli (soprattutto male) di loro. E certi fan sono andati sul pesante quando hanno visto la famiglia Ferragni impegnata in un tour in elicottero. (Continua dopo la foto)













Fedez non ha partecipato perché soffre di vertigini, dunque Chiara si è concessa un sopralluogo sulle montagne innevate insieme alle sorelle e ai genitori. Un’esperienza sicuramente bellissima e invidiabile a vedere gli scatti e i video pazzeschi che chiaramente sono stati condivisi in tempo reale coi follower. Ecco: non tutti, però, hanno apprezzato il diversivo e in un istante si è scatenato l’ormai classico “gioco al massacro”. (Continua dopo foto e post)







“Ma ti rendi conto? Ci sono sfollati a Catania, c’è chi dorme in strada e chi non ha soldi per comprarsi un panino e tu fai vedere questo? Vergogna”, ha scritto un utente. E un altro: “Avete soldi e lo capisco, ma vi chiedo solo un po’ di rispetto. Rispetto”. Poi certo, molti altri osannano la Ferragni e la ringraziano per “averci fatto vivere un’esperienza del genere”, ma è soprattutto per l’ostentazione della ricchezza che il suo esercito di fan si continua a dividere: “Qui l’ostentazione della ricchezza c’è e non ci piace”.

